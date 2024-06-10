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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Yılın ilk çalımı...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 22:10 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 22:11

Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Yılın ilk çalımı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası yeni sezon için de çalışmalarına hız kazandıran sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği dünya yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Yılın ilk çalımı...

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Yılın ilk çalımı...

Şampiyonluk sonrası yeni sezon için de çalışmalarına hız kazandıran sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Yılın ilk çalımı...

Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği dünya yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Yılın ilk çalımı...

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray, rekorları kırarak 102 puan topladı ve şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar kurulduğu günden bu yana toplamda 24. kez şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Yılın ilk çalımı...

Yakalanan başarıda en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk'un oldu. Deneyimli çalıştırıcı, öğrencileriyle birlikte üst üste 2. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

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