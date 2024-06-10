Giriş Tarihi: 10.06.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
22:11
Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Yılın ilk çalımı...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası yeni sezon için de çalışmalarına hız kazandıran sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği dünya yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...