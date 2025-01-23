Giriş Tarihi: 23.01.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
22:07
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Lyon maçının hakeminden tepki çeken karar! Szymanski ile Kumbedi...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7.hafta maçında sahasında Olimpik Lyon'u ağırladı. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza yönetti. Sozza'nın ilk yarıda Szymanski ile Kumbedi arasında yaşanan pozisyona sarı kart vermesi tepkiyle karşılandı. Kararın ardından İrfan Can Kahveci de çılgına döndü. İşte haberin detayları...