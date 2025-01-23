Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe - Lyon maçının hakeminden tepki çeken karar! Szymanski ile Kumbedi...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 21:46 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:07

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Lyon maçının hakeminden tepki çeken karar! Szymanski ile Kumbedi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7.hafta maçında sahasında Olimpik Lyon'u ağırladı. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza yönetti. Sozza'nın ilk yarıda Szymanski ile Kumbedi arasında yaşanan pozisyona sarı kart vermesi tepkiyle karşılandı. Kararın ardından İrfan Can Kahveci de çılgına döndü. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Lyon maçının hakeminden tepki çeken karar! Szymanski ile Kumbedi...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa ekibi Olimpik Lyon'u konuk etti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Lyon maçının hakeminden tepki çeken karar! Szymanski ile Kumbedi...

Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Lyon maçının hakeminden tepki çeken karar! Szymanski ile Kumbedi...

Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yaptı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Lyon maçının hakeminden tepki çeken karar! Szymanski ile Kumbedi...

Fenerbahçe, sahaya, "İrfan Can Eğribayat, Osayi, Djiku, Çağlar, Yusuf, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri" 11'iyle çıktı

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Lyon maçının hakeminden tepki çeken karar! Szymanski ile Kumbedi...

Konuk ekip Olimpik Lyon ise, "Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Vinicius, Cherki, Matic, Tolisso, Benrahma, Mikautadze, Fofana" kadrosuyla sahada yer aldı

SON DAKİKA