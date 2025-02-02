Giriş Tarihi: 02.02.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
20:28
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rizespor maçında olay pozisyonlar! VAR devreye girdi ve...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 21.haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u evinde ağırladı. Maçın ilk yarısı Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarıda damga vuran pozisyona ise Amrabat'ın Rachid Ghezzal'e yaptığı faul ve yabancı VAR hakeminin penaltı için devreye girdiği anlar oldu. İşte tartışma yaratan o pozisyonlar...