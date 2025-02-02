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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rizespor maçında olay pozisyonlar! VAR devreye girdi ve...
Giriş Tarihi: 02.02.2025 20:28 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 20:28

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rizespor maçında olay pozisyonlar! VAR devreye girdi ve...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 21.haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u evinde ağırladı. Maçın ilk yarısı Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarıda damga vuran pozisyona ise Amrabat'ın Rachid Ghezzal'e yaptığı faul ve yabancı VAR hakeminin penaltı için devreye girdiği anlar oldu. İşte tartışma yaratan o pozisyonlar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rizespor maçında olay pozisyonlar! VAR devreye girdi ve...

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rizespor maçında olay pozisyonlar! VAR devreye girdi ve...

SAMET F.BAHÇE'YE KARŞI SAHADA

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Samet Akaydin, Fenerbahçe maçına ilk 11'de çıktı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rizespor maçında olay pozisyonlar! VAR devreye girdi ve...

TALISCA YEDEKTE

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan transfet ettiği Anderson Talisca yedek kulübesinde başlıyor. rezilyalı oyuncu, şans verilmesi halinde F.Bahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rizespor maçında olay pozisyonlar! VAR devreye girdi ve...

SKRINIAR İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Yeni transferler Diego Carlos ve Milan Skriniar, Mourinho'nun kararıyla bu maça ilk 11'de çıktı. İki oyuncu da ilk kez yan yana bir maçta oynamış oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Rizespor maçında olay pozisyonlar! VAR devreye girdi ve...

RİZESPOR GOLLERLE BAŞLADI

Maça çok hızlı başlayan Çaykur Rizespor, 7. ve 14. dakikada Ali Sowe'un golleriyle maçın başında 2-0 öne geçti.

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