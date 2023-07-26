Giriş Tarihi: 26.07.2023 13:42
Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
13:47
Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vurdu! Livakovic yerine dünya yıldızı geliyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek ve Konferans Ligi'ne katılmak için transferde yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'den haberler gelmeye devam ediyor. Yeni bir yabancı kaleci için transfer yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, Dominik Livakovic'in yerine dünya yıldızı olan kaleci için girişimlere başladı. İşte o flaş isim ve detaylar...