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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vurdu! Livakovic yerine dünya yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 26.07.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 13:47

Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vurdu! Livakovic yerine dünya yıldızı geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek ve Konferans Ligi'ne katılmak için transferde yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'den haberler gelmeye devam ediyor. Yeni bir yabancı kaleci için transfer yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, Dominik Livakovic'in yerine dünya yıldızı olan kaleci için girişimlere başladı. İşte o flaş isim ve detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vurdu! Livakovic yerine dünya yıldızı geliyor...

Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken, transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe hamlelerine devam etmek istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vurdu! Livakovic yerine dünya yıldızı geliyor...

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçında bugün evinde Zimbru'yu konuk edecek olan sarı-lacivertli camia, şimdiye kadar kadrosuna 8 oyuncuyu kattı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vurdu! Livakovic yerine dünya yıldızı geliyor...

Son olarak Zaha'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Kanarya, yeni bir yıldız transferi yoğun mesai harcarken, listesindeki oyuncular için de kesenin ağzını açmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vurdu! Livakovic yerine dünya yıldızı geliyor...

"GÖRÜŞME HALİNDE OLDUĞUMUZ TRANSFERLER VAR"

İsmail Kartal, transferlerle ilgili sorulan soruya, "Yaptığımız transferler var, yapabileceğimiz, şu an görüşme halinde olduğumuz transferler var. Başkanımız ve yöneticiler sıkı bir şekilde bunu sürdürüyorlar. Biz yarınki maça odaklandık. Ama hala aramızda geç gelip kadroya alamadığımız oyuncular var. Onlarla ilgili çalışmalar da sürüyor ki onları da en kısa sürede takıma kazandırabilelim" diye konuştu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vurdu! Livakovic yerine dünya yıldızı geliyor...

"ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARLA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Kaleci transferiyle ilgili Başkan Ali Koç'la konuştuklarını ve bu süreci başından beri yürüttüğünü, aynı zamanda transfer için her türlü çabayı gösterdiğini dile getiren Kartal, "Transferin gerçekleşmesi için başkanla konuştuk. Birkaç oyuncu daha gelecek. Bunların içinde, Rusya'da ben net açıkladım; 'olacak' dedim, oldu. Açık sözlü bir insanım. Şu anda da birkaç tane oyuncu bitebilir. Bitmeden söylemek istemiyorum. En yakın zaman içinde göreceksiniz. Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor, bunların başında da kaleci var" diye konuştu.

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