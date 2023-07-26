"ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARLA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Kaleci transferiyle ilgili Başkan Ali Koç'la konuştuklarını ve bu süreci başından beri yürüttüğünü, aynı zamanda transfer için her türlü çabayı gösterdiğini dile getiren Kartal, "Transferin gerçekleşmesi için başkanla konuştuk. Birkaç oyuncu daha gelecek. Bunların içinde, Rusya'da ben net açıkladım; 'olacak' dedim, oldu. Açık sözlü bir insanım. Şu anda da birkaç tane oyuncu bitebilir. Bitmeden söylemek istemiyorum. En yakın zaman içinde göreceksiniz. Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor, bunların başında da kaleci var" diye konuştu.