Giriş Tarihi: 09.03.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
11:43
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de 3 yıldız hakkında karar çıktı! Dzeko, Tadic ve Cenk Tosun'da flaş gelişme...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe'de tek hedef dezavantajlı skora rağmen turu geçip çeyrek finale kalmak. Ana gündemi Rangers maçı olan sarı-lacivertlilerde bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. İç transferde harekete geçen Kanarya, 3 yıldız futbolcusu futbolcusu Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun hakkındaki kararını verdi. İşte flaş haberin detayları...