Son dakika haberi: Fenerbahçe’de 3 yıldız hakkında karar çıktı! Dzeko, Tadic ve Cenk Tosun’da flaş gelişme...

Mourinho, "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi." İfadelerini kullandı.