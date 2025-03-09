Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de 3 yıldız hakkında karar çıktı! Dzeko, Tadic ve Cenk Tosun'da flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 09.03.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 11:43

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de 3 yıldız hakkında karar çıktı! Dzeko, Tadic ve Cenk Tosun'da flaş gelişme...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe'de tek hedef dezavantajlı skora rağmen turu geçip çeyrek finale kalmak. Ana gündemi Rangers maçı olan sarı-lacivertlilerde bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. İç transferde harekete geçen Kanarya, 3 yıldız futbolcusu futbolcusu Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun hakkındaki kararını verdi. İşte flaş haberin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de 3 yıldız hakkında karar çıktı! Dzeko, Tadic ve Cenk Tosun’da flaş gelişme...

Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek olan Fenerbahçe, tüm odağını perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacağı rövanş maçına çevirdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de 3 yıldız hakkında karar çıktı! Dzeko, Tadic ve Cenk Tosun’da flaş gelişme...

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada; turun henüz bitmediğinin vurgusunu yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de 3 yıldız hakkında karar çıktı! Dzeko, Tadic ve Cenk Tosun’da flaş gelişme...

Mourinho, "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi." İfadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de 3 yıldız hakkında karar çıktı! Dzeko, Tadic ve Cenk Tosun’da flaş gelişme...

TADIC VE DZEKO'NUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kanarya'da hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi mücadelesi sürerken, akılların bir köşesinde ise sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in kalıp kalmayacağı sorusu da mevcut.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de 3 yıldız hakkında karar çıktı! Dzeko, Tadic ve Cenk Tosun’da flaş gelişme...

Gösterdikleri performansla takdir toplayan Dzeko ve Tadic, ilerleyen yaşlarına rağmen formlarını üst seviyede tutmaya devam ediyor.