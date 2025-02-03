Giriş Tarihi: 03.02.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
17:48
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi sürüyor! Bu kez teklifi...
Son dakika haberi: Son olarak evinde Çaykur Rizespor'u mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi epey yoğun geçiyor. Kadrosuna 4 transfer hamlesi yapan sarı-lacivertliler süre almakta zorlanan oyuncular ile de yollarını ayırmıştı. Buna göre Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile de yollarını ayırmak istiyor. Beşiktaş'a transferi iptal olan 27 yaşındaki futbolcu için bu kez Fransa'dan bir teklif yapıldı. İşte transferin detayları...