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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi sürüyor! Bu kez teklifi...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 17:48 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:48

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi sürüyor! Bu kez teklifi...

Son dakika haberi: Son olarak evinde Çaykur Rizespor'u mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi epey yoğun geçiyor. Kadrosuna 4 transfer hamlesi yapan sarı-lacivertliler süre almakta zorlanan oyuncular ile de yollarını ayırmıştı. Buna göre Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile de yollarını ayırmak istiyor. Beşiktaş'a transferi iptal olan 27 yaşındaki futbolcu için bu kez Fransa'dan bir teklif yapıldı. İşte transferin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Cengiz Ünder krizi sürüyor! Bu kez teklifi...

Son olarak evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Cengiz Ünder krizi sürüyor! Bu kez teklifi...

Sarı-lacivertliler bir yandan da ara transfer dönemindeki mesaisine devam ediyor. 4 transfer hamlesi yapan Kanarya süre bulmakta zorlanan oyuncuları da elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Cengiz Ünder krizi sürüyor! Bu kez teklifi...

Buna göre bir süredir adı transfer dedikodularında geçen Cengiz Ünder için yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Cengiz Ünder krizi sürüyor! Bu kez teklifi...

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ DİREKTEN DÖNDÜ

27 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz hafta Beşiktaş resmi teklif yapmış ve iki ezeli rakip el sıkışmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Cengiz Ünder krizi sürüyor! Bu kez teklifi...

Buna karşın siyah-beyazlılar taraftarların olumsuz tepkisi ve sözleşme şartları nedeniyle bu transferden vazgeçmişti.

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