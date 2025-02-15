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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Anlaşma sağlandı, ABD'ye gidiyor
Giriş Tarihi: 15.02.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:21

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Anlaşma sağlandı, ABD'ye gidiyor

Son dakika haberi: Bu sezon 3 kulvarda da iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Ara transfer döneminde kadrosunu Milan Skriniar, Diego Carlos, Talisca ve Mimovic ile güçlendiren sarı-lacivertli takımda bu kez ayrılık yaşanacak. Transfer penceresinin açık olduğu MLS Ligi'nin köklü ekibi Fenerbahçeli yıldız için anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Anlaşma sağlandı, ABD’ye gidiyor

Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Anlaşma sağlandı, ABD’ye gidiyor

4 TRANSFER YAPTI!

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından kopmamak adına ara transfer döneminde kadrosuna 4 takviye birden yaptı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Anlaşma sağlandı, ABD’ye gidiyor

Sarı-lacivertli takım Talisca, Skriniar, Mimovic ve Diego Carlos'u kadrosuna katarak önemli takviyelere imza attı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Anlaşma sağlandı, ABD’ye gidiyor

MIMOVIC KİRALANDI

Sarı lacivertli takım, Kızılyıldız'dan transfer ettiği Mimovic'i Rus ekibi Zenit'e kiralık olarak gönderdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Anlaşma sağlandı, ABD’ye gidiyor

Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic'in ardından bir ayrılık daha yaşanacak.

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