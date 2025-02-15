Giriş Tarihi: 15.02.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
11:21
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Anlaşma sağlandı, ABD'ye gidiyor
Son dakika haberi: Bu sezon 3 kulvarda da iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Ara transfer döneminde kadrosunu Milan Skriniar, Diego Carlos, Talisca ve Mimovic ile güçlendiren sarı-lacivertli takımda bu kez ayrılık yaşanacak. Transfer penceresinin açık olduğu MLS Ligi'nin köklü ekibi Fenerbahçeli yıldız için anlaşma sağladı. İşte detaylar...