Giriş Tarihi: 14.03.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
09:22
Son dakika haberi: Jose Mourinho'nun kariyerinde bir ilk! Penaltılarda dikkat çeken olay...
Son dakika haberi: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile karşı karşıya geldi. İskoç ekibine penaltılarda 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa arenasına veda etti. Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho kariyerinde bir ilki yaşadı. Geçtiğimiz sezon da Konferans Ligi'nde Olimpiakos'a penaltılarda kaybeden Kanarya'da penaltılarda ilginç bir durum ortaya çıktı. İşte detaylar...