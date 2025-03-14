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Haberler Galeri Son dakika haberi: Jose Mourinho'nun kariyerinde bir ilk! Penaltılarda dikkat çeken olay...
Giriş Tarihi: 14.03.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 09:22

Son dakika haberi: Jose Mourinho'nun kariyerinde bir ilk! Penaltılarda dikkat çeken olay...

Son dakika haberi: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile karşı karşıya geldi. İskoç ekibine penaltılarda 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa arenasına veda etti. Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho kariyerinde bir ilki yaşadı. Geçtiğimiz sezon da Konferans Ligi'nde Olimpiakos'a penaltılarda kaybeden Kanarya'da penaltılarda ilginç bir durum ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Jose Mourinho’nun kariyerinde bir ilk! Penaltılarda dikkat çeken olay...

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Jose Mourinho’nun kariyerinde bir ilk! Penaltılarda dikkat çeken olay...

İlk maçta evinde 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler adını çeyrek finale yazdırmak için sahaya çıktı.

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Son dakika haberi: Jose Mourinho’nun kariyerinde bir ilk! Penaltılarda dikkat çeken olay...

GOLLER SZYMANSKI'DEN GELDİ

Szymanski'nin golleriyle 2-0'ı yakalayan Kanarya, müsabakayı uzatmalara götürdü.

Son dakika haberi: Jose Mourinho’nun kariyerinde bir ilk! Penaltılarda dikkat çeken olay...

Jose Mourinho'nun öğrencileri uzatma bölümünde girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve maçta penaltı atışlarına gidildi.

Son dakika haberi: Jose Mourinho’nun kariyerinde bir ilk! Penaltılarda dikkat çeken olay...

PENALTILARDA DİKKAT ÇEKEN OLAY

Fenerbahçe'de 3. penaltı atışının başına Brezilyalı yıldız Fred geçti.