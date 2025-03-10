Giriş Tarihi: 10.03.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
14:27
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de kadro revizyonu! O isimlerle yeni sezonda yollar ayrılacak....
Son dakika haberi: Süper Lig'de 1 maç eksiğiyle Galatasaray'ın 7 puan arkasında 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları yapılıyor. Uzun süreli şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen sarı-lacivertliler yeni sezon kadro planlamasına ise şimdiden başladı. Buna göre Fenerbahçe'de gelecek sezon yaprak dökümü yaşanacak. İşte Fenerbahçe'nin yollarını ayıracağı futbolcular...