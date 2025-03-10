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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de kadro revizyonu! O isimlerle yeni sezonda yollar ayrılacak....
Giriş Tarihi: 10.03.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:27

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de kadro revizyonu! O isimlerle yeni sezonda yollar ayrılacak....

Son dakika haberi: Süper Lig'de 1 maç eksiğiyle Galatasaray'ın 7 puan arkasında 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları yapılıyor. Uzun süreli şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen sarı-lacivertliler yeni sezon kadro planlamasına ise şimdiden başladı. Buna göre Fenerbahçe'de gelecek sezon yaprak dökümü yaşanacak. İşte Fenerbahçe'nin yollarını ayıracağı futbolcular...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de kadro revizyonu! O isimlerle yeni sezonda yollar ayrılacak....

3 kupada da iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Rangers ile yapacağı maça kilitlendi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de kadro revizyonu! O isimlerle yeni sezonda yollar ayrılacak....

MOURINHO RÖVANŞ MAÇINA ODAKLANDI

3-1'lik Rangers mağlubiyeti sonrası turu geçme hesapları yapan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki macerasına devam etmeyi hedefliyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de kadro revizyonu! O isimlerle yeni sezonda yollar ayrılacak....

Jose Mourinho, rövanş maçında İskoç temsilcisini mağlup etmek için rakibinin eksikliklerine odaklandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de kadro revizyonu! O isimlerle yeni sezonda yollar ayrılacak....

Süper Lig'de de şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe'de sonuçlardan bağımsız, yeni sezon için kadro planlanmasına şimdiden başlandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de kadro revizyonu! O isimlerle yeni sezonda yollar ayrılacak....

YENİ SEZONDA YOLA DEVAM

Sarı lacivertli yönetim, mutlu sona ulaşılsa da ulaşılmasa da 2025-26'ya da teknik direktör Jose Mourinho'yla devam edecek.