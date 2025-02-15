Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
09:30
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de karar verildi! İki yıldızla bir yıl daha devam...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i sahasında 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, tur kapısını sonuna kadar araladı. Süper Lig'de de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı-lacivertli takım, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek iki yıldızı için kararını verdi. İşte haberin detayları...