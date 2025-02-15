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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de karar verildi! İki yıldızla bir yıl daha devam...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:30

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de karar verildi! İki yıldızla bir yıl daha devam...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i sahasında 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, tur kapısını sonuna kadar araladı. Süper Lig'de de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı-lacivertli takım, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek iki yıldızı için kararını verdi. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de karar verildi! İki yıldızla bir yıl daha devam...

Avrupa Ligi play-off ilk maçında Anderlecht'i sahasında 3 golle yenip son 16 turu kapısını sonuna kadar açan Fenerbahçe'yi bu sezon 3 oyuncusu sırtında taşıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de karar verildi! İki yıldızla bir yıl daha devam...

Geçen seneki skorer üretkenliğini devam ettiren sarı-lacivertliler, tüm kulvarlarda 37 maçta ağları tam 85 kez bulurken Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri ve Dusan Tadic skorer kimlikleriyle ön plana çıktı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de karar verildi! İki yıldızla bir yıl daha devam...

Fileleri 50 kez sarsan Kanarya'nın silahşörleri, tüm müsabakalar dahil Avrupa'nın en çok gol atan üçlüsü olarak 5 numarada yer aldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de karar verildi! İki yıldızla bir yıl daha devam...

Sezona durgun başlasa da sonradan açılan Faslı yıldız En-Nesyri, ağları 21 defa havalandırarak başı çekti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de karar verildi! İki yıldızla bir yıl daha devam...

38 yaşındaki Dzeko, 19 golle gençlik yıllarından resital sunarken 36'lık Tadic de arkadaşlarını 10 golle takip etti.

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