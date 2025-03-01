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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Mourinho etkisi görülmeye başlandı! İşte yükselişin nedeni...
Giriş Tarihi: 01.03.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 07:12

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Mourinho etkisi görülmeye başlandı! İşte yükselişin nedeni...

Son dakika haberi: 3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe'de hedef, sezon sonunda özlenen Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak. Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da sonuna kadar gitmeyi planlayan sarı-lacivertliler, son 15 maçta yükselişe geçti. Teknik direktör Jose Mourinho, sezon başında oynattığı oyun ve aldığı sonuçlarla eleştiri oklarını üzerine çekiyordu. Buna karşın Kanarya, Portekizli teknik adamın dokunuşlarıyla son dönemlerde ivme kazandı. İşte detaylar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mourinho etkisi görülmeye başlandı! İşte yükselişin nedeni...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını Galatasaray'ın 6 puan arkasında sürdürmeye devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mourinho etkisi görülmeye başlandı! İşte yükselişin nedeni...

Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna kalan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise seribaşı olarak çeyrek finale yükseldi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mourinho etkisi görülmeye başlandı! İşte yükselişin nedeni...

Şampiyonluk ve kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe son haftalardaki formuyla göz dolduruyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mourinho etkisi görülmeye başlandı! İşte yükselişin nedeni...

KANARYA İVME KAZANDI

Sarı-lacivertliler son 15 maçta 11 galibiyet 4 mağlubiyet alırken, hiç kaybetmedi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mourinho etkisi görülmeye başlandı! İşte yükselişin nedeni...

3'LÜ SAVUNMA BAŞARI GETİRDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho Eyüpspor beraberliği sonrası net şekilde 3'lü savunma oynatmaya başladı.