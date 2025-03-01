Giriş Tarihi: 01.03.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
07:12
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Mourinho etkisi görülmeye başlandı! İşte yükselişin nedeni...
Son dakika haberi: 3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe'de hedef, sezon sonunda özlenen Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak. Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da sonuna kadar gitmeyi planlayan sarı-lacivertliler, son 15 maçta yükselişe geçti. Teknik direktör Jose Mourinho, sezon başında oynattığı oyun ve aldığı sonuçlarla eleştiri oklarını üzerine çekiyordu. Buna karşın Kanarya, Portekizli teknik adamın dokunuşlarıyla son dönemlerde ivme kazandı. İşte detaylar...