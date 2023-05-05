Giriş Tarihi: 05.05.2023 21:13 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 21:15

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de rekor ayrılık! Jesus'un prensi kulüp tarihine geçecek...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başlayan Fenerbahçe, 67 puanla 2. sırada yer alıyor. Liderliği ezeli rakibi Galatasaray'dan devralıp şampiyon olmayan isteyen sarı-lacivertli ekip aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da iddiasını sürdürüyor. Portekizli çalıştırıcı ile birçok futbolcusunun yıldızını parlatan Sarı Kanarya, o isme gelen teklifle kasasını dolduracak ve kulüp tarihinin rekor satışını gerçekleştirecek. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...