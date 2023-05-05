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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de rekor ayrılık! Jesus'un prensi kulüp tarihine geçecek...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 21:13 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 21:15

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de rekor ayrılık! Jesus'un prensi kulüp tarihine geçecek...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başlayan Fenerbahçe, 67 puanla 2. sırada yer alıyor. Liderliği ezeli rakibi Galatasaray'dan devralıp şampiyon olmayan isteyen sarı-lacivertli ekip aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da iddiasını sürdürüyor. Portekizli çalıştırıcı ile birçok futbolcusunun yıldızını parlatan Sarı Kanarya, o isme gelen teklifle kasasını dolduracak ve kulüp tarihinin rekor satışını gerçekleştirecek. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de rekor ayrılık! Jesus’un prensi kulüp tarihine geçecek...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başlayan Fenerbahçe, 67 puanla 2. sırada yer alıyor. Liderliği ezeli rakibi Galatasaray'dan devralıp şampiyon olmayan isteyen sarı-lacivertli ekip aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da iddiasını sürdürüyor. Portekizli çalıştırıcı ile birçok futbolcusunun yıldızını parlatan Sarı Kanarya, o isme gelen teklifle kasasını dolduracak ve kulüp tarihinin rekor satışını gerçekleştirecek. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de rekor ayrılık! Jesus’un prensi kulüp tarihine geçecek...

Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bol gollü maçlarla taraftarına özlenen ruhu tekrardan yaşattı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de rekor ayrılık! Jesus’un prensi kulüp tarihine geçecek...

Dünya Kupası arasına kadar art arda aldığı başarılı sonuçlarla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli ekip, aranın ardından zirveyi Galatasaray'a kaptırdı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de rekor ayrılık! Jesus’un prensi kulüp tarihine geçecek...

Ezeli rakibinin 14 maçlık galibiyeti sırasında puan farkı 9'a kadar yükselse de Jorge Jesus'un öğrencileri farkı 3'e kadar düşürmeyi başardı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de rekor ayrılık! Jesus’un prensi kulüp tarihine geçecek...

33. haftada zorlu Giresunspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de hedef, karşılaşmadan galip ayrılık maç fazlasıyla Galatasaray ile olan puan farkını sıfırlamak.

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