Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
09:02
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Saint-Maximin – Mourinho gerilimi! Gece yarısı olay yaratan bir cevap daha…
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde tek temsilcimiz Fenerbahçe, 3-1 mağlup olduğu rövanş maçında bu akşam Rangers karşısında tur arayacak. Mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Allan Saint-Maximin arasında gerginlik yaşanıyor. Hem Mourinho hem de Maximin sırasıyla göndermelerde bulunuyor. Son olarak Fransız futbolcu, gece yarısı bir paylaşımda daha bulundu. İşte detaylar…