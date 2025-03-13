Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Saint-Maximin – Mourinho gerilimi! Gece yarısı olay yaratan bir cevap daha…
Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 09:02

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Saint-Maximin – Mourinho gerilimi! Gece yarısı olay yaratan bir cevap daha…

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde tek temsilcimiz Fenerbahçe, 3-1 mağlup olduğu rövanş maçında bu akşam Rangers karşısında tur arayacak. Mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Allan Saint-Maximin arasında gerginlik yaşanıyor. Hem Mourinho hem de Maximin sırasıyla göndermelerde bulunuyor. Son olarak Fransız futbolcu, gece yarısı bir paylaşımda daha bulundu. İşte detaylar…

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Saint-Maximin – Mourinho gerilimi! Gece yarısı olay yaratan bir cevap daha…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam saat 23.00'de İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak. Ibrox Stadı'nda oynanacak mücadelede Fenerbahçe, rakibini farklı mağlup ederek zoru başarmak istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Saint-Maximin – Mourinho gerilimi! Gece yarısı olay yaratan bir cevap daha…

Kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da dün belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Allan Saint-Maximin ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Saint-Maximin – Mourinho gerilimi! Gece yarısı olay yaratan bir cevap daha…

Sarı-lacivertlilerde kadroya alınmayan Saint-Maximin ile Jose Mourinho arasında maç öncesi gerilim yaşandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Saint-Maximin – Mourinho gerilimi! Gece yarısı olay yaratan bir cevap daha…

Maximin, kadronun açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımında "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Saint-Maximin – Mourinho gerilimi! Gece yarısı olay yaratan bir cevap daha…

Ardından Portekizli çalıştırıcı, dün akşam düzenlenen basın toplantısı sonrası Saint-Maximin'in söz konusu paylaşımını değerlendirdi.