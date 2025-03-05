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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de veda vakti! Yeni adresi belli oldu...
Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:10 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:10

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de veda vakti! Yeni adresi belli oldu...

Son dakika haberi: 3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Rangers'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler üst üste gelen galibiyetler sonrası kazanma ivmesini yukarı çekti. Tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de, bir süredir adı transfer iddialarıyle geçen yıldız oyuncu ayrılık kararı aldı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de veda vakti! Yeni adresi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunan Fenerbahçe rotasını Avrupa'ya çevirdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de veda vakti! Yeni adresi belli oldu...

Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İskoç ekibi Rangers'ı ağırlayacak.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de veda vakti! Yeni adresi belli oldu...

Jose Mourinho ve öğrencileri 3 kulvarda da yoluna emin adımlarla ilerlerken, Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de veda vakti! Yeni adresi belli oldu...

OSAYI VEDAYA HAZIRLANIYOR

Sarı-Lacivertliler, Bright Osayi-Samuel ile 3 kez yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de veda vakti! Yeni adresi belli oldu...

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Nijeryalı yıldız, yönetimin yaptığı son sözleşme teklifini de geri çevirdi.