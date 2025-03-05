Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
18:10
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de veda vakti! Yeni adresi belli oldu...
Son dakika haberi: 3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Rangers'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler üst üste gelen galibiyetler sonrası kazanma ivmesini yukarı çekti. Tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de, bir süredir adı transfer iddialarıyle geçen yıldız oyuncu ayrılık kararı aldı. İşte flaş gelişmenin detayları...