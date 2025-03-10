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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den beklenen hamle! Transferine onay geldi...
Giriş Tarihi: 10.03.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:17

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den beklenen hamle! Transferine onay geldi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 27. haftayı BAY geçen Fenerbahçe'de tüm odak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rangers mücadelesine çevrildi. İlk maçta evinde 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler 2 farklı skordan dönmeye çalışacak. Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayıyla gelecek sezonun ilk transfer hamlesi gerçekleşiyor. İşte transferin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den beklenen hamle! Transferine onay geldi...

Fenerbahçe'de uzun süredir bahsi geçen transfer gelişmesinde yeni bir iddia gündeme geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den beklenen hamle! Transferine onay geldi...

Trendyol Süper Lig'de 27. haftayı maç oynamadan geçiren sarı-lacivertliler, Rangers maçı hazırlıklarına devam ediyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den beklenen hamle! Transferine onay geldi...

EN AZ 2 FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR

İlk maçta evinde 3-1 kaybeden Kanarya, İskoç rakibini en az 2 farklı mağlup etmek istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den beklenen hamle! Transferine onay geldi...

3 kulvarda da yoluna devam eden Jose Mourinho ve öğrencileri Avrupa macerasını sürdürme niyetinde.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den beklenen hamle! Transferine onay geldi...

Öte yandan Fenerbahçe'de yeni sezon için flaş bir gelişme yaşandı.