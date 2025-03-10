Giriş Tarihi: 10.03.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
11:17
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den beklenen hamle! Transferine onay geldi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 27. haftayı BAY geçen Fenerbahçe'de tüm odak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rangers mücadelesine çevrildi. İlk maçta evinde 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler 2 farklı skordan dönmeye çalışacak. Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayıyla gelecek sezonun ilk transfer hamlesi gerçekleşiyor. İşte transferin detayları...