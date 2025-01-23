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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha! Hamle için pusuda bekliyor…
Giriş Tarihi: 23.01.2025 15:16 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:16

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha! Hamle için pusuda bekliyor…

Son dakika haberi: Ara transfer döneminde gaza basan Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Diego Carlos'u transfer etmişti. Brezilyalı oyuncunun transferi sonrası adı Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı da İstanbul'a getiren Fenerbahçe rakibine bir transfer çalımı daha atabilir. İşte Kanarya'nın hedefindeki o futbolcu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bir transfer çalımı daha! Hamle için pusuda bekliyor…

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için hamlelerini yapmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bir transfer çalımı daha! Hamle için pusuda bekliyor…

Sarı-lacivertliler ligde puan kaybını 6'ya indirirken 22 Şubat'ta oynananacak Galatasaray derbisine kadar yoluna kayıpsız gitmeyi planlıyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bir transfer çalımı daha! Hamle için pusuda bekliyor…

Buna göre transferde de düğmeye basan Kanarya ilk hedef olarak belirlediği stoper pozisyonuna Diego Carlos'u transfer etti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bir transfer çalımı daha! Hamle için pusuda bekliyor…

SKRINIAR İLE G.SARAY'A ÇALIM

Sarı-lacivertliler, Carlos'un ardından PSG forması giyen Milan Skriniar ile de anlaşmaya vardı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Kanarya uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan Slovak savunmacıyı transfer ederek rakibine transfer çalımı attı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bir transfer çalımı daha! Hamle için pusuda bekliyor…

SIRA GELDİ HUCÜMA

Sarı-lacivertlilerde şimdi sıra sol bek ve hücuma bir takviye yapmaya geldi.

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