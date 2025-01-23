Giriş Tarihi: 23.01.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
15:16
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha! Hamle için pusuda bekliyor…
Son dakika haberi: Ara transfer döneminde gaza basan Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Diego Carlos'u transfer etmişti. Brezilyalı oyuncunun transferi sonrası adı Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı da İstanbul'a getiren Fenerbahçe rakibine bir transfer çalımı daha atabilir. İşte Kanarya'nın hedefindeki o futbolcu...