Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bir transfer çalımı daha! Hamle için pusuda bekliyor…

SKRINIAR İLE G.SARAY'A ÇALIM

Sarı-lacivertliler, Carlos'un ardından PSG forması giyen Milan Skriniar ile de anlaşmaya vardı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Kanarya uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan Slovak savunmacıyı transfer ederek rakibine transfer çalımı attı.