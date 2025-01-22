Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe bomba transferi bitiriyor! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:36

Son dakika haberi: Fenerbahçe bomba transferi bitiriyor! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak...

Son dakika haberi: Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertliler en az 2 stoper, sol bek ve hücuma takviye planlarıyla çıktığı yolda ilk önce Diego Carlos'u İstanbul'a indirmişti. Buna göre Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun da çok beğendiği bir başka oyuncuyu daha transfer etmek istiyor. İşte o transferin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika haberi: Fenerbahçe bomba transferi bitiriyor! Mourinho’nun yeni gözdesi olacak...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u 4-0 ile geçerek puan farkını 6'ya düşüren Fenerbahçe lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Son dakika haberi: Fenerbahçe bomba transferi bitiriyor! Mourinho’nun yeni gözdesi olacak...

Sarı-lacivert ikinci yarıda en az hatayla seriye devam edip şampiyonluk hasretine son vermeyi amaçlıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe bomba transferi bitiriyor! Mourinho’nun yeni gözdesi olacak...

Buna göre Fenerbahçe kadrosuna transfer takviyesi yapmak için kolları sıvamıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe bomba transferi bitiriyor! Mourinho’nun yeni gözdesi olacak...

İLK HAMLE TAMAM

Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda önceliğini stopere veren Fenerbahçe, Aston Villa'dan Diego Carlos'u resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a getirmişti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe bomba transferi bitiriyor! Mourinho’nun yeni gözdesi olacak...

Sarı-lacivertliler teknik patron Jose Mourinho'nun beğendiği ve kadrosunda görmek istediği bir başka isimi daha kadrosuna katmak istiyor.

SON DAKİKA