Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
10:36
Son dakika haberi: Fenerbahçe bomba transferi bitiriyor! Mourinho'nun yeni gözdesi olacak...
Son dakika haberi: Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertliler en az 2 stoper, sol bek ve hücuma takviye planlarıyla çıktığı yolda ilk önce Diego Carlos'u İstanbul'a indirmişti. Buna göre Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun da çok beğendiği bir başka oyuncuyu daha transfer etmek istiyor. İşte o transferin detayları...