Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den bir transfer daha! Tam 22 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 29.07.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:07

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den bir transfer daha! Tam 22 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Birçok bölgesini yıldız isimlerle güçlendiren sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor. Kanarya, orta saha hattına takviye yapmak isterken, İspanya'da forma giyen yıldız oyuncu için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bir transfer daha! Tam 22 milyon Euro...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bir transfer daha! Tam 22 milyon Euro...

Birçok bölgesini yıldız isimlerle güçlendiren sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bir transfer daha! Tam 22 milyon Euro...

Kanarya, orta saha hattına takviye yapmak isterken, İspanya'da forma giyen yıldız oyuncu için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bir transfer daha! Tam 22 milyon Euro...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bir transfer daha! Tam 22 milyon Euro...

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

SON DAKİKA