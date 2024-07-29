Giriş Tarihi: 29.07.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
17:07
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den bir transfer daha! Tam 22 milyon Euro...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Birçok bölgesini yıldız isimlerle güçlendiren sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor. Kanarya, orta saha hattına takviye yapmak isterken, İspanya'da forma giyen yıldız oyuncu için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...