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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Rekor bonservis teklifi gelmişti...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:35

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Rekor bonservis teklifi gelmişti...

Son dakika Fenerbahçe transferi haberi: Trendyol Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe, ligin ilk haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi gruplarına da katılma mücadelesi veren Kanarya'nın transfer gündeminde Ferdi Kadıoğlu var. Premier Lig ekiplerinden rekor teklifler alan milli yıldız için yönetim kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Rekor bonservis teklifi gelmişti...

Trendyol Süper Lig'e galibiyetle başlamak isteyen Fenerbahçe, ilk maçında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Rekor bonservis teklifi gelmişti...

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına da kalmak isteyen Kanarya, 3. eleme turu ilk maçında, deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Rekor bonservis teklifi gelmişti...

FENERBAHÇE TURU İSTANBUL'A BIRAKTI

Sarı-lacivertli takım, 90+1'de yediği golle maçtan 2-1 mağlup ayrıldı ve turu İstanbul'a bıraktı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Rekor bonservis teklifi gelmişti...

Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katarak dikkat çeken Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Rekor bonservis teklifi gelmişti...

Güçlü bir kadro kuran sarı-lacivertli takımda gözler şimdi rekor transfer teklifleri alan Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi.

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