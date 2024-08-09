Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
10:35
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Rekor bonservis teklifi gelmişti...
Son dakika Fenerbahçe transferi haberi: Trendyol Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe, ligin ilk haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi gruplarına da katılma mücadelesi veren Kanarya'nın transfer gündeminde Ferdi Kadıoğlu var. Premier Lig ekiplerinden rekor teklifler alan milli yıldız için yönetim kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...