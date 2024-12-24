Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
10:28
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Talisca sonrası o isme kanca...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe zirve yarışında 2 puan daha kaybetti ve Galatasaray ile arasındaki fark 8'e çıktı. Ara transfer dönemi öncesi görüşmelerini hızlandıran sarı-lacivertli yönetim, Talisca transferi sonrası Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız oyuncu için de harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...