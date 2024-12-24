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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Talisca sonrası o isme kanca...
Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:28

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Talisca sonrası o isme kanca...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe zirve yarışında 2 puan daha kaybetti ve Galatasaray ile arasındaki fark 8'e çıktı. Ara transfer dönemi öncesi görüşmelerini hızlandıran sarı-lacivertli yönetim, Talisca transferi sonrası Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız oyuncu için de harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Talisca sonrası o isme kanca...

Trendyol Süper Lig'de 17. haftayı geride bıraktık ve sezonun ilk yarısı sona erdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Talisca sonrası o isme kanca...

Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında 2 puan daha kaybetti ve Galatasaray'ın da kazanmasıyla puan farkı 8'e yükseldi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Talisca sonrası o isme kanca...

Kadrosunu güçlendirmek için ara transfer döneminde en az 2-3 yıldız hamlesi yapacak olan sarı-lacivertli kulüpte flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Talisca sonrası o isme kanca...

Mourinho'nun da onayıyla transfer görüşmelerini devam ettiren yönetim, Talisca sonrası Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Talisca sonrası o isme kanca...

AL-NASSR KULÜBÜ DE İKNA EDİLDİ

10 numara bölgesinde skorer bir oyuncu peşine düşen ve Türkiye kariyerinde herkesin beğenisini kazanan Talisca ile anlaşmaya varan F.Bahçe kulübü, Al Nassr'ı da ikna etti.

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