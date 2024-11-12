SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’den Osimhen telefonu! Napoli, ’Masaya otururuz’ diyerek fiyatını belirledi

Son dakika haberi… Galatasaray'da geldiği günden bu yana harikalar yaratan Victor Osimhen, Fenerbahçe'nin radarında. Napoli'den kiralık olarak alınan ve bu sezon sarı kırmızılı ekibin formasını giyen yıldız futbolcu için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile iddiaya göre, Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco iletişime geçti. İki isim arasında geçen telefon görüşmesinde Napolili Manna'nın transfer konusunda şartların karşılanması halinde masaya oturabileceklerinin sinyalini de verdi.

İşte o haberin ayrıntıları...