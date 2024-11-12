Giriş Tarihi: 12.11.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024
09:49
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'den Osimhen telefonu! Napoli, 'Masaya otururuz' diyerek fiyatını belirledi
Fenerbahçe ile ilgili son dönemde ortaya atılan Osimhen iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre; sarı lacivertli ekibin Sportif Direktörü Mario Branco'nun sarı kırmızılı takımın Napoli'den kiraladığı yıldız golcüsü için harekete geçtiği ve Napolili meslektaşını aradığı aktarıldı. İşte bomba transfer iddiasına dair tüm detaylar.