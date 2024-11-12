Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'den Osimhen telefonu! Napoli, 'Masaya otururuz' diyerek fiyatını belirledi
Giriş Tarihi: 12.11.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:49

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'den Osimhen telefonu! Napoli, 'Masaya otururuz' diyerek fiyatını belirledi

Fenerbahçe ile ilgili son dönemde ortaya atılan Osimhen iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre; sarı lacivertli ekibin Sportif Direktörü Mario Branco'nun sarı kırmızılı takımın Napoli'den kiraladığı yıldız golcüsü için harekete geçtiği ve Napolili meslektaşını aradığı aktarıldı. İşte bomba transfer iddiasına dair tüm detaylar.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’den Osimhen telefonu! Napoli, ’Masaya otururuz’ diyerek fiyatını belirledi

Son dakika haberi… Galatasaray'da geldiği günden bu yana harikalar yaratan Victor Osimhen, Fenerbahçe'nin radarında. Napoli'den kiralık olarak alınan ve bu sezon sarı kırmızılı ekibin formasını giyen yıldız futbolcu için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile iddiaya göre, Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco iletişime geçti. İki isim arasında geçen telefon görüşmesinde Napolili Manna'nın transfer konusunda şartların karşılanması halinde masaya oturabileceklerinin sinyalini de verdi.

İşte o haberin ayrıntıları...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’den Osimhen telefonu! Napoli, ’Masaya otururuz’ diyerek fiyatını belirledi

UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı 3-1'lik AZ Alkmaar mağlubiyetinin ardından bir anda eleştiri oklarının hedefi olan Fenerbahçe'de hem teknik heyet hem de oyuncular beklenen reaksiyonu gösterdi, 4-0'lık farklı galibiyetle kara bulutları hemen dağıttı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’den Osimhen telefonu! Napoli, ’Masaya otururuz’ diyerek fiyatını belirledi

Hollanda deplasmanında hem Teknik Direktör Jose Mourinho cezası nedeniyle tribündeydi, hem de sahaya çıkan futbolcular arasında iletişim sorunu boy gösterdi.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’den Osimhen telefonu! Napoli, ’Masaya otururuz’ diyerek fiyatını belirledi

Portekizli çalıştırıcının yaptığı hamleler de sonuç vermeyince sarı-lacivertliler sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’den Osimhen telefonu! Napoli, ’Masaya otururuz’ diyerek fiyatını belirledi

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında ise Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibini 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

SON DAKİKA