Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
11:12
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz Kostic hamlesi! Sarı-lacivertli yönetim harekete geçti…
Son dakika haberi: Süper Lig'in 27.haftasını BAY geçecek Fenerbahçe'de gözler, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Rangers ile olan oynanacak rövanş maçına çevrildi. İlk maçı sahasında 3-1 kaybeden Jose Mourinho'nun öğrencileri, 13 Mart'ta oynanacak olan maçta rakibini eleyerek çeyrek finale kalmayı hedefliyor. Öte yandan sarı-lacivertlilerde transfer konusunda da hareketlilik yaşanıyor. Yaz transfer sezonunda Juventus'tan kiralık olarak kadroya katılan Filip Kostic için yönetimden karar çıktı. İşte haberin detayları…