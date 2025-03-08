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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz Kostic hamlesi! Sarı-lacivertli yönetim harekete geçti…
Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 11:12

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz Kostic hamlesi! Sarı-lacivertli yönetim harekete geçti…

Son dakika haberi: Süper Lig'in 27.haftasını BAY geçecek Fenerbahçe'de gözler, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Rangers ile olan oynanacak rövanş maçına çevrildi. İlk maçı sahasında 3-1 kaybeden Jose Mourinho'nun öğrencileri, 13 Mart'ta oynanacak olan maçta rakibini eleyerek çeyrek finale kalmayı hedefliyor. Öte yandan sarı-lacivertlilerde transfer konusunda da hareketlilik yaşanıyor. Yaz transfer sezonunda Juventus'tan kiralık olarak kadroya katılan Filip Kostic için yönetimden karar çıktı. İşte haberin detayları…

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz Kostic hamlesi! Sarı-lacivertli yönetim harekete geçti…

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verdiği ezeli rakibiyle puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İskoç ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz Kostic hamlesi! Sarı-lacivertli yönetim harekete geçti…

Rangers mağlubiyeti sarı-lacivertlilerde moralleri bozsa da Kanarya, Süper Lig'in 27.haftasını BAY geçecek ve rövanş maçına odaklanacak.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz Kostic hamlesi! Sarı-lacivertli yönetim harekete geçti…

Teknik Direktör Jose Mourinho da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, skora rağmen turun henüz bitmediğini ifade eden bir açıklama yaptı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz Kostic hamlesi! Sarı-lacivertli yönetim harekete geçti…

Portekizli çalıştırıcı, "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi." dedi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz Kostic hamlesi! Sarı-lacivertli yönetim harekete geçti…

UEFA ve Süper Lig'de mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de öte yandan transferle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.