Son dakika haberi: Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"

BATSHUAYİ'NİN 14. GOLÜ

Sezon başından beri ligde istediği kadar forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu, buna rağmen önemli skor katkısı sağladı. Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti.