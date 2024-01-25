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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"
Giriş Tarihi: 25.01.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 14:07

Son dakika haberi: Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 90+4'te Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandığı Başakşehir maçı sonrası ortalık karıştı. 11 sarı kart ve 2 kırmızı kartın çıktığı gergin maçın son düdüğüyle birlikte Başakşehirli Deniz Türüç adeta çileden çıktı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serhat Akın, takım arkadaşları ve hocası Çağdaş Atan'ın zor sakinleştirdiği Deniz Türüç'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç’ü yerden yere vurdu! Böyle bir şerefsizlik var mı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 90+4'te Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandığı Başakşehir maçı sonrası ortalık karıştı. 11 sarı kart ve 2 kırmızı kartın çıktığı gergin maçın son düdüğüyle birlikte Başakşehirli Deniz Türüç adeta çileden çıktı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serhat Akın, takım arkadaşları ve hocası Çağdaş Atan'ın zor sakinleştirdiği Deniz Türüç'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç’ü yerden yere vurdu! Böyle bir şerefsizlik var mı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i, 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek zirvede puan kaybına izin vermedi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç’ü yerden yere vurdu! Böyle bir şerefsizlik var mı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek rakibine karşı oynadığı son 5 resmi maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç’ü yerden yere vurdu! Böyle bir şerefsizlik var mı!

BATSHUAYİ'NİN 14. GOLÜ

Sezon başından beri ligde istediği kadar forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu, buna rağmen önemli skor katkısı sağladı. Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti.

Son dakika haberi: Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç’ü yerden yere vurdu! Böyle bir şerefsizlik var mı!

BAŞAKŞEHİR MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

Gergin geçen karşılaşmada hakem Abdülkadir Bitigen, cebinden tam 11 sarı kart gösterdi. Başakşehir'de João Figueiredo ve Keny ikinci sarıdan kırmızı kartlan oyundan atıldı.

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