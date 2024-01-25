Giriş Tarihi: 25.01.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
14:07
Son dakika haberi: Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 90+4'te Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandığı Başakşehir maçı sonrası ortalık karıştı. 11 sarı kart ve 2 kırmızı kartın çıktığı gergin maçın son düdüğüyle birlikte Başakşehirli Deniz Türüç adeta çileden çıktı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serhat Akın, takım arkadaşları ve hocası Çağdaş Atan'ın zor sakinleştirdiği Deniz Türüç'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...