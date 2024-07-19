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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: 18 milyon Euro | Jose Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi
Giriş Tarihi: 19.07.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 10:36

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: 18 milyon Euro | Jose Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transferleri Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'a imza töreni düzenleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sportif Direktör Mario Branco'nun "Hiç şüphe yok ki bazı isimler takımdan ayrılacak" diyerek açıkladığı, Jose Mourinho'nun takımdan göndereceği 7 isim netleşti. Bu arada Fenerbahçe'nin transferde genç yıldız için tam 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da ortaya çıktı.İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin çılgın teklifini açıkladılar: 18 milyon Euro | Jose Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni transferleri Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'a imza töreni düzenleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sportif Direktör Mario Branco'nun "Hiç şüphe yok ki bazı isimler takımdan ayrılacak" diyerek açıkladığı, Jose Mourinho'nun takımdan göndereceği 7 isim netleşti. Bu arada Fenerbahçe'nin transferde genç yıldız için tam 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da ortaya çıktı.İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin çılgın teklifini açıkladılar: 18 milyon Euro | Jose Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de 7 futbolcu takıma veda etmeye hazırlanıyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin çılgın teklifini açıkladılar: 18 milyon Euro | Jose Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

Ülker Stadı'nda dün yeni transferler Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'ın yanı sıra mukaveleleri uzatılan Mert Hakan Yandaş ve Ertuğrul Çetin için düzenlenen imza törenine katılan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco transferle ilgili bilgi vermişti.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin çılgın teklifini açıkladılar: 18 milyon Euro | Jose Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

Branco, "Taraftarlarımız tutkulu ama benim daha rasyonel olmam gerekiyor. Henüz 18 Temmuz'dayız ve şu anda transferlerin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum. Taraftarları da iyi anlıyorum. Şu anda transferleri tamamlamak isterdim. Henüz yeni bitmiş bir şampiyona var, sezon erken başlayacak. 15 Eylül'e kadar açık bir pencere mevcut. Şu andaki durumdan memnun olduğumu söyleyebilirim. Geçen sene kadrodaki oyuncuların birçoğunu takımda tutmayı başardık. 2-3 oyuncunun kontratı bitti. Belki takım içinde değişiklikler olabilir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin çılgın teklifini açıkladılar: 18 milyon Euro | Jose Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

"HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ BAZI İSİMLER AYRILACAK"
Branco, başta Ferdi Kadıoğlu olmak üzere kadrodaki isimlere yapılan tekliflerle ilgili ise "Transfer pazarında Fenerbahçeli futbolculara ilgi var. Bu da iyi bir çalışma yaptığımızı ortaya koyuyor. Yönetimimizden ve başkanımızdan aldığımız talimat, en iyi oyuncularımızı takımda tutmak. Ferdi de bu takımın en iyi oyuncularından biri. Onu kaybetmek istemeyiz. Ama hiç şüphe yok ki bazı oyuncular takımdan ayrılacak." şeklinde konuştu.

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