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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok! Maximin yerine o geliyor...
Giriş Tarihi: 02.02.2025 17:01 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 17:01

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok! Maximin yerine o geliyor...

Son dakika haberi: Ara transfer döneminde kadrosuna 4 transfer hamlesi yapan Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı ve sportif direktör Mario Branco UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi sonrası transferlere devam edeceklerinin sinyalini vermişti. Buna göre Napoli ile anlaşma sağlayan Allan Saint-Maximin'ın transferinin resmileşmesi sonrası sarı-lacivertliler hamlesini yapacak. İşte transferin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin durmaya niyeti yok! Maximin yerine o geliyor...

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin durmaya niyeti yok! Maximin yerine o geliyor...

Son olarak Midtjylland deplasmanından alınan 1 puan ile Avrupa Ligi play-off etabına kalan sarı-lacivertliler Anderlecht ile eşleşmişti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin durmaya niyeti yok! Maximin yerine o geliyor...

Kura çekimi sonrası kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve sportif direktörü Mario Branco transferlerin devam edeceğine dair sinyal vermişti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin durmaya niyeti yok! Maximin yerine o geliyor...

Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda eksik bölgelere hamleler yapan Kanarya şu ana kadar 4 ismi kadrosuna katmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin durmaya niyeti yok! Maximin yerine o geliyor...

İlk olarak stopere Diego Carlos hamlesi yapan Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı da sezon sonuna kadar kiralamıştı.

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