Giriş Tarihi: 02.02.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
17:01
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok! Maximin yerine o geliyor...
Son dakika haberi: Ara transfer döneminde kadrosuna 4 transfer hamlesi yapan Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı ve sportif direktör Mario Branco UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi sonrası transferlere devam edeceklerinin sinyalini vermişti. Buna göre Napoli ile anlaşma sağlayan Allan Saint-Maximin'ın transferinin resmileşmesi sonrası sarı-lacivertliler hamlesini yapacak. İşte transferin detayları...