Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia'dan flaş Galatasaray itiraf! "Teklif gelirse..."

FENERBAHÇE'DE EN UNUTAMADIĞIN MAÇ HANGİSİDİR?

"Herhalde bir tane seçmem gerekirse 4 tane gol attığım maçı seçiyorum. Hayatımda hiç 4 gol atmamıştım ve böyle bir tecrübe yaşamak da çok tatlı olmuştu."

TÜRKİYE'DE FENERBAHÇE DIŞINDA HERHANGİ BİR KULÜPTEN TEKLİF ALDIN MI?

"Yok başka bir takımdan teklif almadım. Türkiye'den ilk gelen teklif Fenerbahçe'ydi. İyi ki kabul etmişim. Çok güzel bir dönem geçirdim."'