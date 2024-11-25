Giriş Tarihi: 25.11.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024
23:23
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia'dan flaş Galatasaray itiraf! "Teklif gelirse..."
Son dakika haberi: 2 sezon önce Fenerbahçe formasıyla ligde gol kralı olan ve Brezilya ekibi Internacional'e tranfer olan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, Fenerbahçe kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Golcü yıldız, Galatasaray'dan gelecek olan bir transfer teklifine de flaş bir cevap verdi. İşte gündem olan o sözler...