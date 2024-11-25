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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia'dan flaş Galatasaray itiraf! "Teklif gelirse..."
Giriş Tarihi: 25.11.2024 23:23 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 23:23

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia'dan flaş Galatasaray itiraf! "Teklif gelirse..."

Son dakika haberi: 2 sezon önce Fenerbahçe formasıyla ligde gol kralı olan ve Brezilya ekibi Internacional'e tranfer olan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, Fenerbahçe kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Golcü yıldız, Galatasaray'dan gelecek olan bir transfer teklifine de flaş bir cevap verdi. İşte gündem olan o sözler...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Enner Valencia’dan flaş Galatasaray itiraf! Teklif gelirse...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve 2022-23 sezonunda gol kralı olan Enner Valencia, Fenerbahçe ve kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Enner Valencia’dan flaş Galatasaray itiraf! Teklif gelirse...

Internacional'de forma giyen Ekvadorlu yıldız, Fanatik'e çok özel cevaplar verdi. İşte Enner Valencia'nın Galatasaray sorusuna yönelik verdiği o cevap...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Enner Valencia’dan flaş Galatasaray itiraf! Teklif gelirse...

Fenerbahçe'ye transfer sürecini biraz anlatır mısın? Neler yaşandı ve nasıl karar verdin?

"Fenerbahçe serüveni aslında pandemi döneminde başladı. O dönem dünyada kapanma yaşanıyordu, dolayısıyla hepimiz evdeyken, farklı konularda çözümler bulmaya çalışıyorken… Ben hatta o dönem Tigres'te oynuyordum. O sırada menajerimden bir bilgi geldi."

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Enner Valencia’dan flaş Galatasaray itiraf! Teklif gelirse...

"Erol Bulut'un menajerimle konuşmasında Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geçerse beni takımda görmek istediğini iletmişti. Bu süreçte de Erol Bulut Fenerbahçe'ye geçtiği zaman beni de yanında götürmüş oldu. Zamanla bu gelişmeler ilerledikçe bir baktım ki kendimi İstanbul'da ve Fenerbahçe'de buldum. Bu güzel takımda da yer alabildiğim için çok mutluyum."

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Enner Valencia’dan flaş Galatasaray itiraf! Teklif gelirse...

FENERBAHÇE'DE EN UNUTAMADIĞIN MAÇ HANGİSİDİR?

"Herhalde bir tane seçmem gerekirse 4 tane gol attığım maçı seçiyorum. Hayatımda hiç 4 gol atmamıştım ve böyle bir tecrübe yaşamak da çok tatlı olmuştu."

TÜRKİYE'DE FENERBAHÇE DIŞINDA HERHANGİ BİR KULÜPTEN TEKLİF ALDIN MI?

"Yok başka bir takımdan teklif almadım. Türkiye'den ilk gelen teklif Fenerbahçe'ydi. İyi ki kabul etmişim. Çok güzel bir dönem geçirdim."'

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