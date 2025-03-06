Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
09:35
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ta büyük çöküş! 153 yıl sonra bir ilki yaşayacaklar...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya ekibi Rangers ile karşılaşacak. Fenerbahçe kritik mücadele öncesi rakibini mağlup ederek rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Karşılaşma öncesi Rangers'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İskoç ekibi Fenerbahçe maçıyla birlikte 153 yıllık tarihinde bir ilki yaşayabilir. İşte detaylar...