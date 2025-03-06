Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ta büyük çöküş! 153 yıl sonra bir ilki yaşayacaklar...
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:35

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ta büyük çöküş! 153 yıl sonra bir ilki yaşayacaklar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya ekibi Rangers ile karşılaşacak. Fenerbahçe kritik mücadele öncesi rakibini mağlup ederek rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Karşılaşma öncesi Rangers'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İskoç ekibi Fenerbahçe maçıyla birlikte 153 yıllık tarihinde bir ilki yaşayabilir. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin rakibi Rangers’ta büyük çöküş! 153 yıl sonra bir ilki yaşayacaklar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya ekibi Rangers ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin rakibi Rangers’ta büyük çöküş! 153 yıl sonra bir ilki yaşayacaklar...

Bu sezon 3 kulvarda da iddiasını sürdüren sarı-lacivertli takım, zorlu maçtan galip gelerek rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin rakibi Rangers’ta büyük çöküş! 153 yıl sonra bir ilki yaşayacaklar...

153 YIL SONRA BİR İLK!

Karşılaşma öncesi İskoçya ekibi Rangers için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin rakibi Rangers’ta büyük çöküş! 153 yıl sonra bir ilki yaşayacaklar...

Fenerbahçe'nin rakibi bu akşam 153 yıllık tarihinde bir ilki yaşayabilir. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin rakibi Rangers’ta büyük çöküş! 153 yıl sonra bir ilki yaşayacaklar...

SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Evinde oynadığı son 3 maçı kaybetti. SFA Cup'ta Queen's Park'a 1-0 yenildi.