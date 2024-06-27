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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu! Yılın transfer bombası...
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 09:29

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu! Yılın transfer bombası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk için bütün imkanlarını seferber eden sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda harekete eden Kanarya'nın yeni golcüsü de belli oldu. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Yılın transfer bombası...

Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Yılın transfer bombası...

Şampiyonluk için bütün imkanlarını seferber eden sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Yılın transfer bombası...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda harekete eden Kanarya'nın yeni golcüsü de belli oldu. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Yılın transfer bombası...

DZEKO'YA SÜRPRİZ TEKLİF

F.Bahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'ya sürpriz bir transfer teklifi geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Yılın transfer bombası...

İtalyan basınında çıkan haberde; teknik direktörlüğünü Gennaro Gattuso'nun yaptığı Hırvatistan Ligi ekibi Hajduk Split'in, sarı-lacivertlilerin 38 yaşındaki yıldızı Dzeko'ya 2 yıllık kontrat sunduğu ileri sürüldü.

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