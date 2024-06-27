Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
09:29
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu! Yılın transfer bombası...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk için bütün imkanlarını seferber eden sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda harekete eden Kanarya'nın yeni golcüsü de belli oldu. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar...