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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye kötü haber! O ligde yer alamaz...
Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 11:03

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye kötü haber! O ligde yer alamaz...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Tüm bu yaşananlar sonrası sarı lacivertliler, olağanüstü kongre kararlı alırken ligden çekilmenin görüşüleceği açıklanmıştı. Fenerbahçe, ligden çekilmenin yanı sıra başka bir lige katılmayı da masaya yatırırken, kötü bir haber geldi. Kanarya'nın o ligde yer alamayacağı ifade edildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye kötü haber! O ligde yer alamaz...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından istenmeyen olaylar yaşanmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye kötü haber! O ligde yer alamaz...

Tüm bu yaşananlar sonrası sarı lacivertliler, olağanüstü kongre kararlı alırken ligden çekilmenin görüşüleceği açıklanmıştı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye kötü haber! O ligde yer alamaz...

Fenerbahçe, ligden çekilmenin yanı sıra başka bir lige katılmayı da masaya yatırırken, kötü bir haber geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye kötü haber! O ligde yer alamaz...

Kanarya'nın o ligde yer alamayacağı ifade edildi. İşte tüm detaylar...


Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye kötü haber! O ligde yer alamaz...

Süper Lig'de Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrası İspanyol basınında sarı lacivertlilerin ligden çekilme düşüncesi ve başka ligde yarışma ihtimali değerlendirildi.

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