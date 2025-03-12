Giriş Tarihi: 12.03.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
11:25
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye zorlu Rangers maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız oyuncu geri döndü...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın Ibrox Stadı'nda Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe tura odaklandı. Teknik direktör Jose Mourinho önderliğindeki sarı-lacivertliler, sahaya iyi bir oyun yansıtarak çeyrek finale kalabilmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklanırken, yıldız futbolcu da uzun sürenin ardından takıma döndü. İşte detaylar…