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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye zorlu Rangers maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız oyuncu geri döndü...
Giriş Tarihi: 12.03.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 11:25

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye zorlu Rangers maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız oyuncu geri döndü...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın Ibrox Stadı'nda Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe tura odaklandı. Teknik direktör Jose Mourinho önderliğindeki sarı-lacivertliler, sahaya iyi bir oyun yansıtarak çeyrek finale kalabilmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklanırken, yıldız futbolcu da uzun sürenin ardından takıma döndü. İşte detaylar…

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye zorlu Rangers maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız oyuncu geri döndü...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Rangers ile Ibrox Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye zorlu Rangers maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız oyuncu geri döndü...

13 Mart Perşembe günü, saat 23.00'da oynanacak mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye zorlu Rangers maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız oyuncu geri döndü...

Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye zorlu Rangers maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız oyuncu geri döndü...

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı 3-1'lik skorla kaybederek tur şansını zora soktu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye zorlu Rangers maçı öncesi müjdeli haber! Yıldız oyuncu geri döndü...

Kanarya, iç sahada alınan dezavantajlı skoru tersine çevirerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalabilmeyi hedefliyor.