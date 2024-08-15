Giriş Tarihi: 15.08.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
20:29
Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu transferini böyle duyurdu! Ünlü isim paylaştı: Anlaşmaya varıldı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılamadı. Kadrosuna bu sezon önemli yıldızlar katan sarı-lacivertli takımda gözler Ferdi Kadıoğlu'na çevrilmiş durumda. Ünlü gazeteci, milli oyuncunun yeni takımıyla anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte bomba transfer haberinin detayları...