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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu transferini böyle duyurdu! Ünlü isim paylaştı: Anlaşmaya varıldı...
Giriş Tarihi: 15.08.2024 20:29 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 20:29

Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu transferini böyle duyurdu! Ünlü isim paylaştı: Anlaşmaya varıldı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi gruplarına katılamadı. Kadrosuna bu sezon önemli yıldızlar katan sarı-lacivertli takımda gözler Ferdi Kadıoğlu'na çevrilmiş durumda. Ünlü gazeteci, milli oyuncunun yeni takımıyla anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte bomba transfer haberinin detayları...

Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu transferini böyle duyurdu! Ünlü isim paylaştı: Anlaşmaya varıldı...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, bu müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu transferini böyle duyurdu! Ünlü isim paylaştı: Anlaşmaya varıldı...

Yeni sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'ye 3 puanı yıldız golcüsü Edin Dzeko getirmişti.

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Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu transferini böyle duyurdu! Ünlü isim paylaştı: Anlaşmaya varıldı...

Şampiyonlar Ligi gruplarına da katılma mücadelesi veren Kanarya, salı günü rövanş maçında Lille ile 1-1 kalarak Devler Ligi'ne veda etti.

Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu transferini böyle duyurdu! Ünlü isim paylaştı: Anlaşmaya varıldı...

Yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek sarı-lacivertli takımda gözler şimdi de Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi.

Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu transferini böyle duyurdu! Ünlü isim paylaştı: Anlaşmaya varıldı...

Ağrıları sebebiyle Lille maçının kadrosuna alınmayan milli yıldızın transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

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