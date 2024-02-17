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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fernando Muslera için olay sözler! Mauro Icardi dünya markası oldu...
Giriş Tarihi: 17.02.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 09:26

Son dakika haberi: Fernando Muslera için olay sözler! Mauro Icardi dünya markası oldu...

Son dakika haberi: UEFA Arupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, son olarak play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, dev maça damgasını vuran Fernando Muslera hakkında flaş ifadeler kullanırken, Mauro Icardi'nin o istatistiği göz kamaştırdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika haberi: Fernando Muslera için olay sözler! Mauro Icardi dünya markası oldu...

Son dakika haberi: UEFA Arupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, son olarak play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, dev maça damgasını vuran Fernando Muslera hakkında flaş ifadeler kullanırken, Mauro Icardi'nin o istatistiği göz kamaştırdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fernando Muslera için olay sözler! Mauro Icardi dünya markası oldu...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj kaptı.

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Son dakika haberi: Fernando Muslera için olay sözler! Mauro Icardi dünya markası oldu...

SABAH Spor yazarları, Galatasaray'da tam 15 kupa kazanan ve Sparta Prag maçına da kurtarışlarıyla damga vuran Fernando Muslera hakkında flaş ifadeler kullandılar.

Son dakika haberi: Fernando Muslera için olay sözler! Mauro Icardi dünya markası oldu...

ÖMER ÜRÜNDÜL - BİR NUMARAYA İSMİNİ YAZARIM

Geriye dönüp baktığımızda Türkiye'ye çok iyi kaleciler geldi. Bu iyi kalecilerin hepsi de başarılı oldu. Ancak ben birinci sıraya Fernando Muslera'yı alıyorum. Galatasaray'a senelerdir verdiği katkılar gerçekten tartışılmaz. Yaşadığı bazı ağır sakatlıklardan çok çalışarak en az sürede kurtulması, zaten ne kadar önemli bir profesyonel olduğunu herkese gösteriyor. Sparta Prag karşısında da kalitesini bir kez daha kanıtladı. Hem çok istikrarlı olması hem de uzun senelerdir Galatasaray'a hizmet etmesi, benim onu bir numaraya koymamdaki en önemli etkenler.

Son dakika haberi: Fernando Muslera için olay sözler! Mauro Icardi dünya markası oldu...

ALİ GÜLTİKEN - BÜYÜK SAYGINLIĞI VAR

İstikrar sürecine ve uzun süre oynama performansına baktığımız zaman Muslera ligin en iyisi diyebiliriz. Çünkü çok uzun süre Galatasaray forması giydi ve bu süreçte de 6 kere şampiyonluk yaşayarak muazzam bir kariyere imza attı. Galatasaray'da birçok oyuncu değişirken Muslera oynama istikrarını devam ettirdi. Bir diğer konu ise Galatasaray camiası içerisinde en güvenilir oyuncu istatistiği yapılsa yine birinci sırada Muslera çıkar. Karakter olarak, liderlik olarak takımda ve camiada büyük bir saygınlık yarattı. Bu durum yalnızca Galatasaraylılar arasında değil, tüm futbol camiasında aynı saygınlık bakidir.

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