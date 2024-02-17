Son dakika haberi: Fernando Muslera için olay sözler! Mauro Icardi dünya markası oldu...

ÖMER ÜRÜNDÜL - BİR NUMARAYA İSMİNİ YAZARIM

Geriye dönüp baktığımızda Türkiye'ye çok iyi kaleciler geldi. Bu iyi kalecilerin hepsi de başarılı oldu. Ancak ben birinci sıraya Fernando Muslera'yı alıyorum. Galatasaray'a senelerdir verdiği katkılar gerçekten tartışılmaz. Yaşadığı bazı ağır sakatlıklardan çok çalışarak en az sürede kurtulması, zaten ne kadar önemli bir profesyonel olduğunu herkese gösteriyor. Sparta Prag karşısında da kalitesini bir kez daha kanıtladı. Hem çok istikrarlı olması hem de uzun senelerdir Galatasaray'a hizmet etmesi, benim onu bir numaraya koymamdaki en önemli etkenler.