Giriş Tarihi: 17.02.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
09:26
Son dakika haberi: Fernando Muslera için olay sözler! Mauro Icardi dünya markası oldu...
Son dakika haberi: UEFA Arupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, son olarak play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, dev maça damgasını vuran Fernando Muslera hakkında flaş ifadeler kullanırken, Mauro Icardi'nin o istatistiği göz kamaştırdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...