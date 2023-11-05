Giriş Tarihi: 05.11.2023 19:38
Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
19:43
Son dakika haberi: Flaş transferi duyurdular! Galatasaray eski yıldızını geri alıyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a mağlup olmasıyla birlikte haftayı lider kapattı. Galibiyet serisini 10 maça çıkaran Cimbom, ara transfer dönemi için de hareketli günler geçiriyor. Galatasaray'ın eski yıldızı için harekete geçtiği ortaya çıktı. İşte flaş transfer haberinin detayları...