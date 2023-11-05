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Giriş Tarihi: 05.11.2023 19:38 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 19:43

Son dakika haberi: Flaş transferi duyurdular! Galatasaray eski yıldızını geri alıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a mağlup olmasıyla birlikte haftayı lider kapattı. Galibiyet serisini 10 maça çıkaran Cimbom, ara transfer dönemi için de hareketli günler geçiriyor. Galatasaray'ın eski yıldızı için harekete geçtiği ortaya çıktı. İşte flaş transfer haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Flaş transferi duyurdular! Galatasaray eski yıldızını geri alıyor

Bu sezona müthiş başlayan Galatasaray, son maçında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı ve Fenerbahçe'nin mağlup olmasıyla haftayı 1 puan farkla lider kapattı.

Son dakika haberi: Flaş transferi duyurdular! Galatasaray eski yıldızını geri alıyor

Yaptığı yıldız transferleriyle kadrosunu güçlendiren Cimbom, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için mücadele ediyor.

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Son dakika haberi: Flaş transferi duyurdular! Galatasaray eski yıldızını geri alıyor

Ara transfer dönemi için de kollarını sıvayan Cimbom, Nelsson'un gönderilmesi halinde yeni bir stoper için harekete geçti.

Son dakika haberi: Flaş transferi duyurdular! Galatasaray eski yıldızını geri alıyor

Galatasaray'ın eski oyuncusu için harekete geçtiği ve transfer için görüşmeler yapacağı iddia edildi.

Son dakika haberi: Flaş transferi duyurdular! Galatasaray eski yıldızını geri alıyor

SAHASINDA YENİLGİYİ UNUTTU

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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