Giriş Tarihi: 21.04.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
09:13
Son dakika haberi: Fred krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsmail Kartal'ın odasında neler konuşuldu?
Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılarda mağlup olan ve Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'de gündem Fred. Brezilyalı oyuncunun maçtan alınırken hocası İsmail Kartal'a "Why" sözleriyle sitem ettiği görülmüştü. İsmail Kartal, yaptığı değişiklikler sebebiyle mağlubiyetin tek sorumlusu olarak gösterildi. Yaşanan bu tartışmaların ardından Samandıra'da Fred ile İsmail Kartal arasında geçen konuşmalar ortaya çıktı. İşte Fred-İsmail Kartal tartışmasının perde arkası...