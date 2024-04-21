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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fred krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsmail Kartal'ın odasında neler konuşuldu?
Giriş Tarihi: 21.04.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 09:13

Son dakika haberi: Fred krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsmail Kartal'ın odasında neler konuşuldu?

Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılarda mağlup olan ve Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'de gündem Fred. Brezilyalı oyuncunun maçtan alınırken hocası İsmail Kartal'a "Why" sözleriyle sitem ettiği görülmüştü. İsmail Kartal, yaptığı değişiklikler sebebiyle mağlubiyetin tek sorumlusu olarak gösterildi. Yaşanan bu tartışmaların ardından Samandıra'da Fred ile İsmail Kartal arasında geçen konuşmalar ortaya çıktı. İşte Fred-İsmail Kartal tartışmasının perde arkası...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika haberi: Fred krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsmail Kartal’ın odasında neler konuşuldu?

Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Son dakika haberi: Fred krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsmail Kartal’ın odasında neler konuşuldu?

3-2 KAZANAN OLYMPIAKOS OLMUŞTU

Olympiakos, Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Ülker Stadı'nda normal süresi Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası lacivertlileri 3-2'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırmıştı.

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Son dakika haberi: Fred krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsmail Kartal’ın odasında neler konuşuldu?

Konferans Ligi'nde Olympiakos'a karşı penaltılarda mağlup olan Kanarya, Avrupa defterini de çeyrek finalde kapamış oldu.

Son dakika haberi: Fred krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsmail Kartal’ın odasında neler konuşuldu?

TADIC, CENGİZ VE BONUCCI KAÇIRDI

Penaltılarda Yunan ekibinin kalecisi Kostas Tzolakis; sarı-lacivertli oyunculardan Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci'nin penaltılarını kurtardı.

Son dakika haberi: Fred krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsmail Kartal’ın odasında neler konuşuldu?

TZOLAKIS PENALTI ATIŞLARINI SU ŞİŞESİNE YAZMIŞ

Penaltı atışlarından önce 21 yaşındaki genç kalecinin, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri not ettiği su şişesindeki kağıda baktığı objektiflere yansıdı.

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