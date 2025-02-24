Son dakika haberi: Gabriel Sara’dan olay benzetme! Derbi için flaş sözler...

''BREZİLYALILAR İÇİN BİLE ŞAŞIRTICI''

Brezilya'dan Globo'ya Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan 25 yaşındaki orta saha, "Buradaki rekabet gerçekten olağanüstü. Güçlü bir futbol kültürüne sahip ve buna alışkın bizim gibi Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum."