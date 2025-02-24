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Haberler Galeri Son dakika haberi: Gabriel Sara'dan olay benzetme! Derbi için flaş sözler...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 15:19 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 15:28

Son dakika haberi: Gabriel Sara'dan olay benzetme! Derbi için flaş sözler...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbi öncesi gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların başarılı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, kritik derbi öncesi ülkesinin basınına konuştu. Sezon ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta da 1 gol atan Brezilyalı futbolcu derbinin önemine değindi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Gabriel Sara’dan olay benzetme! Derbi için flaş sözler...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, kritik Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak.

Son dakika haberi: Gabriel Sara’dan olay benzetme! Derbi için flaş sözler...

Mücadeleye 3 puan parolasıyla çıkacak olan ezeli rakipler, derbiden galip ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

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Son dakika haberi: Gabriel Sara’dan olay benzetme! Derbi için flaş sözler...

Buna göre sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, dev derbi öncesi ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Gabriel Sara’dan olay benzetme! Derbi için flaş sözler...

''BREZİLYALILAR İÇİN BİLE ŞAŞIRTICI''

Brezilya'dan Globo'ya Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan 25 yaşındaki orta saha, "Buradaki rekabet gerçekten olağanüstü. Güçlü bir futbol kültürüne sahip ve buna alışkın bizim gibi Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum."

Son dakika haberi: Gabriel Sara’dan olay benzetme! Derbi için flaş sözler...

"Türkiye'de şampiyonluklar küçük detaylara göre belirleniyor ve bu yıl da farklı olmayacak.

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