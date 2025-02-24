Giriş Tarihi: 24.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
15:28
Son dakika haberi: Gabriel Sara'dan olay benzetme! Derbi için flaş sözler...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbi öncesi gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların başarılı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, kritik derbi öncesi ülkesinin basınına konuştu. Sezon ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta da 1 gol atan Brezilyalı futbolcu derbinin önemine değindi. İşte detaylar...