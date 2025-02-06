Giriş Tarihi: 06.02.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
19:45
Son dakika haberi: Galatasaray Eren Elmalı transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli...
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 4 golle geçen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosuna son olarak dünya yıldızı Alvaro Morata'yı katan Cimbom, yeni bir transfer için daha kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, sol bek transfer için Trabzonspor'da forma giyen Eren Elmalı için anlaşmaya varıldı. İşte milli oyuncunun bonservisi...