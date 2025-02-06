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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray Eren Elmalı transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 19:40 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 19:45

Son dakika haberi: Galatasaray Eren Elmalı transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 4 golle geçen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosuna son olarak dünya yıldızı Alvaro Morata'yı katan Cimbom, yeni bir transfer için daha kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, sol bek transfer için Trabzonspor'da forma giyen Eren Elmalı için anlaşmaya varıldı. İşte milli oyuncunun bonservisi...

Son dakika haberi: Galatasaray Eren Elmalı transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 4 golle geçen Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi yaşanıyor...

Son dakika haberi: Galatasaray Eren Elmalı transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli...

Yeni bir sol bek hamlesi için kesenin ağzını açan sarı-kırmızılı yönetim, Trabzonspor'da forma giyen milli oyuncu Eren Elmalı ile anlaşmaya vardı. İşte flaş transferin detayları...

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Son dakika haberi: Galatasaray Eren Elmalı transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli...

Ligde namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, bu hafta RAMS Park'ta Adana Demirspor'u konuk edecek.

Son dakika haberi: Galatasaray Eren Elmalı transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli...

AVRUPA'DA RAKİP AZ ALKMAAR

Bu sezon ilk yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a karşı alan Cimbom, play-off'ta ise AZ Alkmaar ile eşleşti.

Son dakika haberi: Galatasaray Eren Elmalı transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli...

Kadrosuna takviyeler yapmaya başlayan sarı-kırmızılı yönetim, son olarak dünya yıldız Alvaro Morata'yı transfer etmişti.

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