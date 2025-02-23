Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
11:19
Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tarihinde bir ilk yaşanacak! Süper Lig'de böylesi görülmedi...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 25.haftası tarihi bir maça sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı karşılaşmada Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun elinde çok önemli futbolcular bulunuyor. Zorlu derbiye çıkacak oyuncular, Süper Lig tarihine de geçebilir. İşte haberin detayları...