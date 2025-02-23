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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tarihinde bir ilk yaşanacak! Süper Lig'de böylesi görülmedi...
Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:19

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tarihinde bir ilk yaşanacak! Süper Lig'de böylesi görülmedi...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 25.haftası tarihi bir maça sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı karşılaşmada Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun elinde çok önemli futbolcular bulunuyor. Zorlu derbiye çıkacak oyuncular, Süper Lig tarihine de geçebilir. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tarihinde bir ilk yaşanacak! Süper Lig’de böylesi görülmedi...

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın akşam şampiyonluk yolunda çok önemli bir maça çıkacak.

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tarihinde bir ilk yaşanacak! Süper Lig’de böylesi görülmedi...

63 puanla lider konumda bulunann sarı-kırmızılılar, 57 puanla ikinci sırada konumlanan en yakın takipçisi sarı lacivertlilerle kozlarını paylaşacak.

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Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tarihinde bir ilk yaşanacak! Süper Lig’de böylesi görülmedi...

Derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tarihinde bir ilk yaşanacak! Süper Lig’de böylesi görülmedi...

DERBİDE REKOR KIRILABİLİR

Hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir maça sahne olması beklenen derbide, Süper Lig tarihinin de rekoru kırılabilir.

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tarihinde bir ilk yaşanacak! Süper Lig’de böylesi görülmedi...

SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK

Süper Lig tarihinde ilk kez iki takım, bu kadar yüksek kadro değerleriyle karşı karşıya gelecek.

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