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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kavga! Futbolcular maç öncesi birbirine girdi
Giriş Tarihi: 19.05.2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 19:11

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kavga! Futbolcular maç öncesi birbirine girdi

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların tek puan kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği mücadele öncesinde iki takım futbolcularından Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı arasında kavga çıktı. İşte tüm yaşananlar...

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kavga! Futbolcular maç öncesi birbirine girdi

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların tek puan kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği mücadele öncesinde iki takım futbolcularından Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı arasında kavga çıktı. İşte tüm yaşananlar...

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kavga! Futbolcular maç öncesi birbirine girdi

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbi maçta evinde 2. sıradaki Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kavga! Futbolcular maç öncesi birbirine girdi

Milyonların merakla beklediği karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların 99 puanı bulunurken, sarı-lacivertliler 93 puana sahip.

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kavga! Futbolcular maç öncesi birbirine girdi

ŞAMPİYONLUĞA 1 KALA

Okan Buruk ve öğrencileri, Fenerbahçe derbisinden beraberlik veya galibiyet çıkarması durumunda erken şampiyonluk ilan edecek.

Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kavga! Futbolcular maç öncesi birbirine girdi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin şampiyon olması için tek ihtimal ise Galatasaray'ın hem bu maçta hem de gelecek maçta mağlup olması.

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