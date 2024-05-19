Giriş Tarihi: 19.05.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
19:11
Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kavga! Futbolcular maç öncesi birbirine girdi
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların tek puan kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği mücadele öncesinde iki takım futbolcularından Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı arasında kavga çıktı. İşte tüm yaşananlar...