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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray, Fenerbahçe maçında onu izledi! Cimbom'dan flaş transfer hamlesi...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 12:21

Son dakika haberi: Galatasaray, Fenerbahçe maçında onu izledi! Cimbom'dan flaş transfer hamlesi...

Son dakika Galatasaray haberi: Bu sezon kurduğu güçlü kadroyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken Galatasaray, Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam ediyor. Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Cimbom'da aynı zamanda transfer hareketliliği de yaşandığı ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın gündemine gelen o yıldız oyuncu...

Son dakika haberi: Galatasaray, Fenerbahçe maçında onu izledi! Cimbom’dan flaş transfer hamlesi...

Bu sezon kadrosunu güçlendiren ve hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray, Fenerbahçe maçında onu izledi! Cimbom’dan flaş transfer hamlesi...

Ş.LİGİ'NDE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Cimbom, transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla hem ligdeki hem de Avrupa'daki iddiasını ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'ı mağlup eden Cimbom, dikkatleri üzerine çeken bir performans gösterdi.

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Son dakika haberi: Galatasaray, Fenerbahçe maçında onu izledi! Cimbom’dan flaş transfer hamlesi...

Milli aradan bu hafta cumartesi günü Beşiktaş'ı evinde konuk edecek olan G.Saray'da aynı zamanda transfer hareketliliği de yaşanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray, Fenerbahçe maçında onu izledi! Cimbom’dan flaş transfer hamlesi...

G.SARY'DA GÖZDEN ÇIKARILDI

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasary'a transfer olan Sergio Oliveira, şampiyonluk sonrası bu sezon istenilen performansı ortaya koymakta güçlenirken, oyuncunun az forma şansı bulmasından dolayı mutsuz olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Galatasaray, Fenerbahçe maçında onu izledi! Cimbom’dan flaş transfer hamlesi...

Bu sezon beklentilerin altında kalan Sergio Oliveira ile ocak ayında yollarını ayırmak isteyen Cimbom'un 8 numara pozisyonu için rotasını Danimarka'ya çevirdiği iddia edildi.

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