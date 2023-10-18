Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:59
Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
12:21
Son dakika haberi: Galatasaray, Fenerbahçe maçında onu izledi! Cimbom'dan flaş transfer hamlesi...
Son dakika Galatasaray haberi: Bu sezon kurduğu güçlü kadroyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken Galatasaray, Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam ediyor. Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Cimbom'da aynı zamanda transfer hareketliliği de yaşandığı ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın gündemine gelen o yıldız oyuncu...