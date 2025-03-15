Giriş Tarihi: 15.03.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
13:22
Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Bu kez gelmeye sıcak bakıyor...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 28. haftada evinde Antalyaspor'u 4-0 ile geçti. Puanını 71 yapan sarı-kırmızılılar, milli araya en yakın takipçisi ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde girecek. Üst üste 3. Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Cimbom'da gelecek sezon için transfer operasyonu da başladı. İşte Galatasaray'ın ilgilendiği milli futbolcu...