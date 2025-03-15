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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Bu kez gelmeye sıcak bakıyor...
Giriş Tarihi: 15.03.2025 13:06 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 13:22

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Bu kez gelmeye sıcak bakıyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 28. haftada evinde Antalyaspor'u 4-0 ile geçti. Puanını 71 yapan sarı-kırmızılılar, milli araya en yakın takipçisi ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde girecek. Üst üste 3. Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Cimbom'da gelecek sezon için transfer operasyonu da başladı. İşte Galatasaray'ın ilgilendiği milli futbolcu...

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Bu kez gelmeye sıcak bakıyor...

Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 28. haftada evinde Antalyaspor'u 4-0 ile geçti.

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Bu kez gelmeye sıcak bakıyor...

Sarı-kırmızılılar milli ara öncesi puan farkını maç fazlasıyla 10'a çıkardı.

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Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Bu kez gelmeye sıcak bakıyor...

Üst üste 3. lig şampiyonluğunu hedefleyen Cimbom'da yeni sezon için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Bu kez gelmeye sıcak bakıyor...

SALİH ÖZCAN BOMBASI

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan ile ilgileniyor. (Takvim)

Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Bu kez gelmeye sıcak bakıyor...

KEREM DEMİRBAY'IN YERİNE GELECEK

Bu sezon istenileni veremeyen tecrübeli orta saha Kerem Demirbay'ın yeniden Almanya'ya döneceği konuşuluyor.