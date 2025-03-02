Giriş Tarihi: 02.03.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
09:36
Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera yerine eski kalecisini listeye ekledi! Transfer sürpriz hamle...
Son dakika haberi: Bu sezon namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray yönetimi, bu sezon sonunda efsane kalecisi Muslera ile yollarını ayıracak. Gözler şimdi de Uruguaylı yıldızın yerini dolduracak isme çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, eski kalecisi olan yıldız eldiveni listesine eklediği iddia edildi. İşte Cimbom'un gündemine gelen o kaleci...