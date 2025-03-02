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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera yerine eski kalecisini listeye ekledi! Transfer sürpriz hamle...
Giriş Tarihi: 02.03.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 09:36

Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera yerine eski kalecisini listeye ekledi! Transfer sürpriz hamle...

Son dakika haberi: Bu sezon namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray yönetimi, bu sezon sonunda efsane kalecisi Muslera ile yollarını ayıracak. Gözler şimdi de Uruguaylı yıldızın yerini dolduracak isme çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, eski kalecisi olan yıldız eldiveni listesine eklediği iddia edildi. İşte Cimbom'un gündemine gelen o kaleci...

Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera yerine eski kalecisini listeye ekledi! Transfer sürpriz hamle...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında namağlup Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera yerine eski kalecisini listeye ekledi! Transfer sürpriz hamle...

Sezon sonunda, kulüple efsaneleşen kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayıracak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom eski kalecisini gündemine aldı. İşte sürpriz hamlenin detayları...

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Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera yerine eski kalecisini listeye ekledi! Transfer sürpriz hamle...

Derbide Fenerbahçe ile berabere kalarak aradaki 6 puanlık farkı korumaya devam eden Cimbom, bugün deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup ederek namağlup bir şekilde devam etmek istiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera yerine eski kalecisini listeye ekledi! Transfer sürpriz hamle...

OKAN BURUK CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Tahkim Kurulu, 51 yaşındaki çalıştırıcıya verilen 1 maçlık cezayı onadı ve sarı-kırmızılı kulübün itirazını reddetti.

Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera yerine eski kalecisini listeye ekledi! Transfer sürpriz hamle...

G.SARAY'DA SÜRPRİZ GELİŞME

Sezon sonunda Galatasaray ile macerasını bitirmesi beklenen Fernando Muslera'nın yerine kimin geleceği merak ediliyor.