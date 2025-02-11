Giriş Tarihi: 11.02.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
18:37
Son dakika haberi: Galatasaray son bombasını patlattı! Eren Elmalı İstanbul'a geliyor!
Son dakika haberi: Devre arası transfer döneminin son günlerini hızlı geçiren Süper Lig lideri Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar uzun süredir görüşme halinde olduğu Trabzonspor forması giyen sol bek oyuncusu Eren Elmalı'da mutlu sona ulaştı. 24 yaşındaki futbolcu resmi imza atmayı atmak üzere gün içinde İstanbul'da olacak. İşte flaş transferin detayları...