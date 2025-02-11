Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray son bombasını patlattı! Eren Elmalı İstanbul'a geliyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 18:03 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:37

Son dakika haberi: Galatasaray son bombasını patlattı! Eren Elmalı İstanbul'a geliyor!

Son dakika haberi: Devre arası transfer döneminin son günlerini hızlı geçiren Süper Lig lideri Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar uzun süredir görüşme halinde olduğu Trabzonspor forması giyen sol bek oyuncusu Eren Elmalı'da mutlu sona ulaştı. 24 yaşındaki futbolcu resmi imza atmayı atmak üzere gün içinde İstanbul'da olacak. İşte flaş transferin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray son bombasını patlattı! Eren Elmalı İstanbul’a geliyor!

Ara transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Galatasaray transferde son bombasını patlattı.

Son dakika haberi: Galatasaray son bombasını patlattı! Eren Elmalı İstanbul’a geliyor!

Sarı-kırmızılılar transfer döneminin bitmesine saatler kala bir transferi daha bitirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Galatasaray son bombasını patlattı! Eren Elmalı İstanbul’a geliyor!

EREN ELMALI İMZAYA GELİYOR

Cimbom, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı için Karadeniz ekibiyle anlaşmaya vardı.

Son dakika haberi: Galatasaray son bombasını patlattı! Eren Elmalı İstanbul’a geliyor!

Her iki kulüp 24 yaşındaki sol bek için transfer yazışmalarını tamamladı.

Son dakika haberi: Galatasaray son bombasını patlattı! Eren Elmalı İstanbul’a geliyor!

FESİH İÇİN KULÜP BİNASINDA

Eren Elmalı, sözleşme fesih evraklarını ve Galatasaray'dan gelen evrakları imzalamak için Trabzonspor kulüp binasına gitti.

SON DAKİKA