Giriş Tarihi: 16.09.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
09:50
Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen haber! Dünya devi Osimhen'e talip oldu...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 4'te 4 yapan Galatasaray son maçında Rizespor'u 5-0 mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral depoladı. Transfer sezonunda Victor Osimhen'i kadrosuna katarak adından söz ettiren sarı-kırmızılı takımın taraftarını üzen bir haber gündeme geldi. Dünya devi, sözleşmesine 'Ocak ayında ayrılabilir' maddesi koyduran Osimhen'e talip oldu. İşte gündeme bomba gibi düşen transfer haberinin detayları...