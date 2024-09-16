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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen haber! Dünya devi Osimhen'e talip oldu...
Giriş Tarihi: 16.09.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 09:50

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen haber! Dünya devi Osimhen'e talip oldu...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 4'te 4 yapan Galatasaray son maçında Rizespor'u 5-0 mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral depoladı. Transfer sezonunda Victor Osimhen'i kadrosuna katarak adından söz ettiren sarı-kırmızılı takımın taraftarını üzen bir haber gündeme geldi. Dünya devi, sözleşmesine 'Ocak ayında ayrılabilir' maddesi koyduran Osimhen'e talip oldu. İşte gündeme bomba gibi düşen transfer haberinin detayları...

ÖMER ÖZCAN
Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen haber! Dünya devi Osimhen’e talip oldu...

Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen haber! Dünya devi Osimhen’e talip oldu...

Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi moral depolayan Cimbom, transfer sezonunda da dikkat çeken isimleri kadrosuna kattı.

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Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen haber! Dünya devi Osimhen’e talip oldu...

Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray tüm dünyada da adından söz ettirmeyi başardı.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen haber! Dünya devi Osimhen’e talip oldu...

OSIMHEN İLK MAÇINDA TAM NOT ALDI

Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sarı kırmızılıların Rizespor'u ağırladığı maçta Galatasaray forması ile ilk resmi maçına çıktı.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarını üzen haber! Dünya devi Osimhen’e talip oldu...

İlk maçında gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldız isteği ve azmi ile tam not aldı.

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