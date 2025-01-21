Giriş Tarihi: 21.01.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
21:03
Son dakika haberi: Galatasaray tribünlerinden Muslera'ya olay tepki! Yaptığı hareket gündem oldu...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Konuk takımın karşılaşmada 3 isabetli şutu da gol oldu. Maçın son anlarına doğru ve bitiş düdüğüyle Fernando Muslera tribünler tarafından olay bir tepkiyle karşılaştı. Uruguaylı kaleci, doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Deneyimli eldivenin eliyle yaptığı işaret ise gündem oldu. İşte flaş haberin detayları…