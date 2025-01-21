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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray tribünlerinden Muslera'ya olay tepki! Yaptığı hareket gündem oldu...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 20:48 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 21:03

Son dakika haberi: Galatasaray tribünlerinden Muslera'ya olay tepki! Yaptığı hareket gündem oldu...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Konuk takımın karşılaşmada 3 isabetli şutu da gol oldu. Maçın son anlarına doğru ve bitiş düdüğüyle Fernando Muslera tribünler tarafından olay bir tepkiyle karşılaştı. Uruguaylı kaleci, doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Deneyimli eldivenin eliyle yaptığı işaret ise gündem oldu. İşte flaş haberin detayları…

Son dakika haberi: Galatasaray tribünlerinden Muslera’ya olay tepki! Yaptığı hareket gündem oldu...

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti.

Son dakika haberi: Galatasaray tribünlerinden Muslera’ya olay tepki! Yaptığı hareket gündem oldu...

Saat 18.30'da başlayan karşılaşmada Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çaldı. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga üstlendi.

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Son dakika haberi: Galatasaray tribünlerinden Muslera’ya olay tepki! Yaptığı hareket gündem oldu...

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının ilk 11'ini koruyarak müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torrerira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Son dakika haberi: Galatasaray tribünlerinden Muslera’ya olay tepki! Yaptığı hareket gündem oldu...

Cimbom, mücadelede 3-1 öne geçmesine rağmen rakibi ile 3-3 berabere kaldı.

Son dakika haberi: Galatasaray tribünlerinden Muslera’ya olay tepki! Yaptığı hareket gündem oldu...

Sarı-kırmızılıların golleri; Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen'den (p) geldi.

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