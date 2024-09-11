Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
09:16
SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray orta sahasını da buldu! 5 yıllık imza atacak
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de 3 maçını da kazanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu hafta evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Sarı-Kırmızılı kulüpte transfer hareketliliği devam ediyor. Transfer sezonunun bitimine sayılı günler yönetim, orta saha transferi için yıldız oyuncuyla 5 yıllık anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları..