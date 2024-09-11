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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray orta sahasını da buldu! 5 yıllık imza atacak
Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:16

SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray orta sahasını da buldu! 5 yıllık imza atacak

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de 3 maçını da kazanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu hafta evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Sarı-Kırmızılı kulüpte transfer hareketliliği devam ediyor. Transfer sezonunun bitimine sayılı günler yönetim, orta saha transferi için yıldız oyuncuyla 5 yıllık anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları..

SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray orta sahasını da buldu! 5 yıllık imza atacak

Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan Galatasaray, transferin son günlerinde hareketli saatler geçiriyor.

SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray orta sahasını da buldu! 5 yıllık imza atacak

Okan Buruk'un da onayını alan sarı-kırmızılı yönetim, orta saha transferi için bir süredir görüştüğü yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. İşte son dakik transfer haberinin detayları...

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SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray orta sahasını da buldu! 5 yıllık imza atacak

Bu hafta ligde evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Cimbom, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray orta sahasını da buldu! 5 yıllık imza atacak

Kadrosuna Batshuayi, Gabriel Sara, Elias Jelert ve son olarak dünyada ses getiren Victor Osimhen'i katan Galatasaray, transfer sezonunun son günlerinde bir hamle daha yapmak istiyor.

SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray orta sahasını da buldu! 5 yıllık imza atacak

G.SARAY SOL KANAT İÇİN ZALEWSKİ İLE ANLAŞTI

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrası sol kanat bölgesine bir transfer yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Roma'da forma giyen Polonyalı genç oyuncu Nicola Pawelski ve kulübü Roma ile anlaşmaya vardı.

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