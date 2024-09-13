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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'a büyük şok! "22 yaşında Türkiye'ye gitmek istemiyorum" | Alternatifleri belli oldu
Giriş Tarihi: 13.09.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:54

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'a büyük şok! "22 yaşında Türkiye'ye gitmek istemiyorum" | Alternatifleri belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Osimhen transferiyle dünyada büyük ses getiren Galatasaray'da sol kanat transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Roma ile her konuda anlaşsa da 3 gündür kadrosuna katmak için uğraştığı Nicola Zalewski'den aldığı "Ben 22 yaşında Türkiye'ye gitmek istemiyorum" cevabıyla sarsıldı. Aslan'ın Zalewski'ye alternatif olarak belirlediği isimler de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a büyük şok! 22 yaşında Türkiye’ye gitmek istemiyorum | Alternatifleri belli oldu

Galatasaray, 3 gündür transfer etmek istediği Nicola Zalewski transferinde hiç ummadığı bir şok yaşadı. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a büyük şok! 22 yaşında Türkiye’ye gitmek istemiyorum | Alternatifleri belli oldu

Sol kanada takviye için rotasını Roma'ya çeviren ve burada Nicola Zalewski için yoğun temaslar kuran Galatasaray, sert kayaya çarptı.

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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a büyük şok! 22 yaşında Türkiye’ye gitmek istemiyorum | Alternatifleri belli oldu

ROMA İLE HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Salı günü özel uçakla İtalya'ya giden Sarı-Kırmızılı yönetim, hem kulüple hem de Polonyalı oyuncuyla 3 gündür kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a büyük şok! 22 yaşında Türkiye’ye gitmek istemiyorum | Alternatifleri belli oldu

Aslan, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro artı bonuslar teklif etmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a büyük şok! 22 yaşında Türkiye’ye gitmek istemiyorum | Alternatifleri belli oldu

Galatasaray daha sonra ise Roma'nın 10 milyon Euro'nun üzerindeki beklentisi ile karşılaştı.

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