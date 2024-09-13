Giriş Tarihi: 13.09.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
11:54
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'a büyük şok! "22 yaşında Türkiye'ye gitmek istemiyorum" | Alternatifleri belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri: Osimhen transferiyle dünyada büyük ses getiren Galatasaray'da sol kanat transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Roma ile her konuda anlaşsa da 3 gündür kadrosuna katmak için uğraştığı Nicola Zalewski'den aldığı "Ben 22 yaşında Türkiye'ye gitmek istemiyorum" cevabıyla sarsıldı. Aslan'ın Zalewski'ye alternatif olarak belirlediği isimler de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...