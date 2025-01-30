Giriş Tarihi: 30.01.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
18:52
Son dakika haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Ünlü gazeteci duyurdu...
Son dakika haberi: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde son sınavını vererek ilk 8 hesaplarını yapıyor. Ligde'de 6 puan farkla liderliğini sürdüren Cimbom ara transfer dönemi içinde çalışmalarını sürdürüyor. Buna göre sarı-kırmızılılar transferde bombayı patlamak üzere. İtalyan gazeteci flaş transfer hamlesini duyurdu. İşte Galatasaray'ın teklif yaptığı o isim...