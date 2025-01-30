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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Ünlü gazeteci duyurdu...
Giriş Tarihi: 30.01.2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 18:52

Son dakika haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Ünlü gazeteci duyurdu...

Son dakika haberi: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde son sınavını vererek ilk 8 hesaplarını yapıyor. Ligde'de 6 puan farkla liderliğini sürdüren Cimbom ara transfer dönemi içinde çalışmalarını sürdürüyor. Buna göre sarı-kırmızılılar transferde bombayı patlamak üzere. İtalyan gazeteci flaş transfer hamlesini duyurdu. İşte Galatasaray'ın teklif yaptığı o isim...

Son dakika haberi: Galatasaray’a dünya yıldızı golcü! Ünlü gazeteci duyurdu...

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki son sınavında Ajax'a konuk olacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’a dünya yıldızı golcü! Ünlü gazeteci duyurdu...

Lig etabını ilk 8'de bitirerek son 16 turuna doğrudan gitmenin hesaplarını yapan Galatasaray transferde de çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’a dünya yıldızı golcü! Ünlü gazeteci duyurdu...

Ara transfer döneminde hücuma takviye yapmak isteyen Cimbom, bombayı patlamak üzere.

Son dakika haberi: Galatasaray’a dünya yıldızı golcü! Ünlü gazeteci duyurdu...

ALVARO MORATA HAMLESİ

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Milan forması giyen Alvaro Morata için resmi görüşmelere başladı.

Son dakika haberi: Galatasaray’a dünya yıldızı golcü! Ünlü gazeteci duyurdu...

ZORUNLU OPSİYON + KİRALIK TEKLİFİ

Cimbom, İspanyol yıldız için Milan'a 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralık teklifi yaptı.

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