Giriş Tarihi: 07.03.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
12:09
Son dakika haberi: Galatasaray'a geri mi dönüyor! Rekor bedelle transfer olmuştu, resmi teklif yapılacak...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı takım, zorlu deplasmandan 3 puan alarak zirvede hata yapmak istemiyor. Cimbom'da Alanyaspor maçı öncesi dikkat çeken bir transfer gelişmesi de yaşandı. Aslan'ın eski yıldızı Galatasaray'a geri dönebilir. İşte detaylar...