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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'a geri mi dönüyor! Rekor bedelle transfer olmuştu, resmi teklif yapılacak...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 12:09

Son dakika haberi: Galatasaray'a geri mi dönüyor! Rekor bedelle transfer olmuştu, resmi teklif yapılacak...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı takım, zorlu deplasmandan 3 puan alarak zirvede hata yapmak istemiyor. Cimbom'da Alanyaspor maçı öncesi dikkat çeken bir transfer gelişmesi de yaşandı. Aslan'ın eski yıldızı Galatasaray'a geri dönebilir. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’a geri mi dönüyor! Rekor bedelle transfer olmuştu, resmi teklif yapılacak...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Galatasaray’a geri mi dönüyor! Rekor bedelle transfer olmuştu, resmi teklif yapılacak...

ZİRVEDE PUAN FARKI 4

Sarı-kırmızılı takım, zorlu rakibini mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı korumak istiyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’a geri mi dönüyor! Rekor bedelle transfer olmuştu, resmi teklif yapılacak...

YENİ TRANSFERLER BEĞENİLMEDİ

Galatasaray, sağ bek için bir türlü aradığı ismi bulamadı. Sezon başında Elias Jelert'i o bölge için transfer eden ancak istediğini alamayan Cimbom, ara dönemde de Frankowski'yi renklerine bağladı.

Son dakika haberi: Galatasaray’a geri mi dönüyor! Rekor bedelle transfer olmuştu, resmi teklif yapılacak...

Aslan'da Polonyalı Frankowski de henüz geçer not alamadı. Aksayan bu bölge için Frankowski'nin opsiyonunun devreye girmesi halinde toplam 17 milyon euro ödenmiş olacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’a geri mi dönüyor! Rekor bedelle transfer olmuştu, resmi teklif yapılacak...

Tüm bu detayların ardından Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...