Giriş Tarihi: 14.06.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
19:20
Son dakika haberi: Galatasaray'a imza atıyor! Devler Ligi'nde final oynamıştı...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Cimbom, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren Dortmund'un yıldızı için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...