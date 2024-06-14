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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'a imza atıyor! Devler Ligi'nde final oynamıştı...
Giriş Tarihi: 14.06.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 19:20

Son dakika haberi: Galatasaray'a imza atıyor! Devler Ligi'nde final oynamıştı...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Cimbom, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren Dortmund'un yıldızı için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’a imza atıyor! Devler Ligi’nde final oynamıştı...

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray, birçok rekoru kırdığı sezonda şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar ligde toplam 24. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Son dakika haberi: Galatasaray’a imza atıyor! Devler Ligi’nde final oynamıştı...

Sezonu çifte kupayla bitiren takımda yakalanan başarının en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk oldu. Deneyimli çalıştırıcı, 2. sezonunda da şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’a imza atıyor! Devler Ligi’nde final oynamıştı...

Sözleşmesi sona eren 50 yaşındaki teknik adam, istediği sözleşmeyi de aldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’a imza atıyor! Devler Ligi’nde final oynamıştı...

Diğer yandan yönetim, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’a imza atıyor! Devler Ligi’nde final oynamıştı...

Sarı-kırmızılı ekip 25. şampiyonluk için önemli takviyelere imza atmayı planlıyor.

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