Giriş Tarihi: 07.03.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
12:45
Son dakika haberi: Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera sonrası adaylardan biriydi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Son dönemlerde oynadığı futbolla eleştirilerin hedefi haline gelen sarı-kırmızılı takımda gözler bir yandan da Muslera'ya çevrilmiş. Sezon sonunda Galatasaray kariyerini sonlandırması beklenen Uruguaylı kalecinin yerine aday isimler ortaya çıkmıştı. G.Saray'ın görüşmeyi planladığı yıldız eldivenden kötü haber geldi.