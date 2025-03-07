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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera sonrası adaylardan biriydi...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 12:45

Son dakika haberi: Galatasaray'a transferde kötü haber! Muslera sonrası adaylardan biriydi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Son dönemlerde oynadığı futbolla eleştirilerin hedefi haline gelen sarı-kırmızılı takımda gözler bir yandan da Muslera'ya çevrilmiş. Sezon sonunda Galatasaray kariyerini sonlandırması beklenen Uruguaylı kalecinin yerine aday isimler ortaya çıkmıştı. G.Saray'ın görüşmeyi planladığı yıldız eldivenden kötü haber geldi.

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Son dakika haberi: Galatasaray’a transferde kötü haber! Muslera sonrası adaylardan biriydi...

Galatasaray ile efsaneleşen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bu sezon sonunda kulüpteki kariyerini sonlandırması bekleniyor. Yıldız kalecisi yerine aday isimleri belirleyen Cimbom'a kötü haber geldi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’a transferde kötü haber! Muslera sonrası adaylardan biriydi...

Son olarak ligde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Galatasaray, bu hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Son dakika haberi: Galatasaray’a transferde kötü haber! Muslera sonrası adaylardan biriydi...

MORATA GERİ DÖNÜYOR

Cimbom'da maç öncesi sevindiren bir gelişme yaşandı. Takımın yıldız golcüsü Alvaro Morata sakatlığını atlattı ve Alanyaspor'a karşı ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’a transferde kötü haber! Muslera sonrası adaylardan biriydi...

Son 2 aydır oynanan kötü futbol sebebiyle eleştirilerin hedefi haline gelen Galatasaray, bu hafta hata yapmak istemiyor. Cimbom ile en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı da 4'e inmiş durumda.

Son dakika haberi: Galatasaray’a transferde kötü haber! Muslera sonrası adaylardan biriydi...

MUSLERA DÖNEMİ SONA ERİYOR

2011 yılından beri Galatasaray forması ve giyen birçok kupanın kazanılmasında etkin rol oynayan Fernando Muslera, sezon sonunda buradaki kariyerini sonlandırmayı planlıyor.